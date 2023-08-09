تجديد حبس سائق توك توك بتهمة قتل شخص وإصابة نجله بالمرج

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة تجديد حبس سائق توك توك متهم بقتل شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض فى مشاجرة بينهم منطقة المرج ٤٥ يوما علي ذمة التحقيق.

وتبين من التحريات أن الخلاف بين المتهم ونجل المتوفي قديم وبدايته عندما اتهم الأول الثاني بأنه سرق منه لعبة لا يتعدى ثمنها ٢٠ جنيها.

وأضافت التحريات أن يوم الواقعة توجه المتهم بمركبته التوك توك الي المجني عليهما وتعدى عليهما بالألفاظ النابية فطلب نجل المتوفي منه الابتعاد عن شارعه نافيا سرقته أي شيء منه.

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وأشارت التحريات الى أنه نشبت مشادة كلامية بين الشابين تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها المتهم على طعن الشاب الأمر الذي دفع والده إلى التدخل للفصل بينهما ومنع وقوع جريمة إلا أن المتهم طعنه في صدره فأسقطه قتيلا.



وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم في مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال المصاب أكد حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، لقيامه باستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه ( سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكابها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.