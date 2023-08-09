الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

أقوال شقيق عامل لقى مصرعه بعد وصلة تعذيب على يد عاطلين بالحدائق

عامل لقى مصرعه بعد
عامل لقى مصرعه بعد وصلة تعذيب على يد عاطلين، فيتو

استمعت  نيابة حدائق القبة إلى أقوال شقيق عامل لقى مصرعه على يد عاطلي بعد وصلة تعذيب.  

واتهم شقيق المجني عليه المتهمين بقتل شقيقه عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف شقيق المجني عليه أن خلافات قديمة بين شقيقه والمتهمين قاما على إثرها بالتوعد لشقيقه قائلين "والله هنخلص عليك".

وأشار شقيق المجني عليه أن المتهمين أتهما شقيقه كذبا بأنه سرق منقولات من شقة أحدهما وهو ما لم يحدث ولم يثبتا اتهامهما.


وقال المتهم الرئيسي إن المجني عليه كان يسكن لديه ثم اكتشف بعض الأثاث والمنقولات من الشقة قبل رحيله من المسكن.

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وأضاف المتهم أنه شك في المجني عليه فاصطحب صديقه المتهم الثاني وتوجها إليه ثم اصطحباه إلى مسكن الأول.

وأشار المتهمون إلى أنهما في محاولة لاستخراج اعتراف من المجني عليه بسرقته المنقولات تعديا عليه بسلاح أبيض وخشبة فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات لجثمان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم). 

تم تحديد المتهمان وتبين أن لهما معلومات جنائية.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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