أغسطس موسم العصابات فى أمريكا، 161 جريمة فى واشنطن

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن في طريقها لتسجيل أكثر الأعوام دموية منذ 20 عاما، بتسجيلها 161 جريمة قتل منذ بداية أغسطس الحالي.

استدعاء الحرس الوطني

وبسبب أعمال العنف المتزايدة في واشنطن، اقترح عضو المجلس البلدي ترايون وايت، الذي يمثل واحدة من أكثر مناطق المدينة التي دمرتها الجريمة، استدعاء الحرس الوطني لحماية الأطفال والمواطنين.

وحتى الآن تم تسجيل 161 جريمة في العاصمة واشنطن بزياردة 28٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يتجاوز عدد القتلى في عام 2018 بأكمله ويتبع سنوات متتالية لأكثر من 200 جريمة قتل.

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معدل الجرائم في العاصمة الأمريكية

ويتسبب ارتفاع معدل الجرائم في العاصمة الأمريكية في معاناة السكان وزعماء المدينة، الذين ألقوا باللوم على المجرمين الذين يسهل عليهم الوصول إلى الأسلحة النارية، مما يؤدي إلى تصعيد النزاعات العشوائية إلى عنف مسلح.

دعم المجلس

وقال نائب رئيس البلدية ليندسي أبياه: "نستمر في طلب دعم المجلس لاستقدام المزيد من الشرطة والحرص على بقائهم في إدارة شرطة العاصمة وضمان حصولهم على الموارد اللازمة، والتمتع بالبيئة المناسبة لأداء وظائفهم، والتواجد في الأحياء وتنفيذ الاعتقالات وفتح القضايا".