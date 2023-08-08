إغلاق السفارة الأمريكية في هايتي بسبب إطلاق نار

أعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق سفارة واشنطن في عاصمة هايتي؛ بسبب إطلاق نار في مكان مجاور لمبنى السفارة.

وبدورها، قالت السفارة الأمريكية في بورت أو برنس عاصمة هايتي إنها أغلقت أبوابها اليوم الثلاثاء مع فرض قيود على مغادرة الموظفين لمجمعات السفارة حتى إشعار آخر بسبب إطلاق نار في المنطقة المجاورة.

استمرار إطلاق النار السريع

وذكرت السفارة في تحذير أمني أن "بعض الطرق المؤدية إلى السفارة قد تتأثر بسبب استمرار إطلاق النار السريع".

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وجاء الإغلاق في أعقاب احتجاجات عنيفة هزت العاصمة أمس الاثنين، عندما واجه المتظاهرون الشرطة، مطالبين بالحماية من عنف العصابات.

وكانت عاصمة هايتى قد شهدت إطلاق نار في منطقة قريبة من السفارة الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

تصاعد عمليات الخطف والقتل

وأدى عنف العصابات في هايتي إلى تصاعد عمليات الخطف والقتل، وتدمير الرعاية الصحية.

ويحتاج حوالي 5.2 ملايين شخص، أي ما يقرب من نصف سكان هايتي، إلى مساعدات إنسانية.

وفي أبريل الماضي، قالت الشرطة وشهود عيان إن أكثر من 12 شخصًا يشتبه بانتمائهم لعصابات رجموا وأحرقوا أحياء بأيدي سكان في بورت أو برنس، بعدما حذرت الأمم المتحدة من أن انعدام الأمن في العاصمة الهايتية بلغ مستويات مماثلة لدول تشهد حروبًا.

مقتل 12 شخصا

وذكرت الشرطة في بيان أنها "أثناء تفتيشها حافلة صغيرة كانت تقل مسلحين، صادرت أسلحة ومعدات أخرى". وأضافت: "للأسف أكثر من 12 شخصًا كانوا يستقلون الحافلة قُتلوا من قبل السكان".

واندلع العنف قبل الفجر، عندما اقتحم أفراد العصابات مناطق سكنية في العاصمة ونهبوا المنازل وهاجموا السكان، بحسب شهود.

صوت إطلاق نار

وقال أحد السكان في حي تورجو المجاور، لوكالة "فرانس برس": "صوت القذائف أيقظنا هذا الصباح.. غزتنا العصابات في الثالثة فجرًا، كان هناك صوت إطلاق نار".

وأوضح أحد السكان الآخرين: "إذا جاءت العصابات لتغزونا فسندافع عن أنفسنا، نحن أيضًا لدينا أسلحتنا، لدينا مناجلنا، وسنأخذ أسلحتهم، ولن نهرب". وأضاف: "يمكن أن نرسل الأمهات اللواتي يرغبن في حماية أطفالهن إلى مكان آخر".

قتلوا 3 أشخاص وأحرقوهم

ولقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين مصرعهم، يشتبه بانتمائهم للعصابات ثم أحرقوا ظهرًا، وفقًا لصور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر الإنترنت.

ومؤخرا، قال تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه "مع ارتفاع عدد القتلى وتزايد المناطق الواقعة تحت سيطرة عصابات مسلحة، وصل انعدام الأمن في العاصمة (بور أو برنس) إلى مستويات تضاهي دولا تشهد نزاعات مسلحة". وأكد "الحاجة الملحة لنشر قوة مسلحة دولية متخصصة".

وقد ارتفع عدد جرائم القتل المسجلة في هايتي في الأشهر الأخيرة بنسبة 21%، من 673 في الربع الأخير من عام 2022 إلى 815 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وارتفعت حالات الخطف من 391 إلى 637.

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