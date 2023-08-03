الجمعة 04 أغسطس 2023
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خارج الحدود

طائرة ترامب تهبط في واشنطن استعدادا للمثول أمام المحكمة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد  ترامب اليوم الخميس، في مطار ريجن في العاصمة  واشنطن تمهيدا لمثوله أمام المحكمة.


ترامب يتجه للمحكمة في واشنطن 


وفي وقت سابق من اليوم الخميس،  غادر دونالد ترامب، منتجعه في منطقة نيوجيرسي للمحاكمة في واشنطن. وتم توجيه تهم جديد للرئيس الأمريكي السابق، للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في  انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.


ووجه الادعاء الأمريكي 4 اتهامات لدونالد ترامب، وذلك لتورطه في محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
 

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لائحة اتهام جديدة ضد ترامب 

وذكرت وسائل إعلام امريكية ان لائحة الاتهامات الموجهة لترامب،  والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء تضمنت: "على الرغم من هزيمته، كان المتهم مصممًا على البقاء في السلطة، لذلك لمدة أكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020، نشر المتهم أكاذيب حول وقوع تزوير حاسم في الانتخابات وأنه فاز بالفعل.


وقالت  ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان صادر عنها:" إن الرئيس السابق دونالد ترامب، مدعو للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن يوم 3 أغسطس".

 


وفي سياق متصل ذكرت  وسائل إعلام أمريكية إن هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى سلمت لائحة اتهامات لمحكمة اتحادية في واشنطن بشأن دور ترامب في أحداث الكونجرس.


وتم توجيه اتهامات جديدة لترامب، وذلك لمحاولته تقويض نقل السلطة في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير 2021.


ويذكر أنه خلال العام الماضي، قضت لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير تقريرها النهائي، الذي طال انتظاره، والمكون من 845 صفحة، والذي تم نشره بعد 3 أيام من عقد اللجنة اجتماعها النهائي، وكشف النقاب عن عدة إحالات جنائية تستهدف ترامب.


ومن جانبه قال  ترامب إنه يتوقع أن يتم توجيه إليه اتهام جنائي جديد، من قبل المدعي العام الفيدرالي جاك سميث، وهو ما تحقق في شكل التهديد القضائي الأخطر الذي يواجهه في طريق عودته للبيت الأبيض.

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دونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق واشنطن نيوجيرسي انتخابات الرئاسة الأمريكية

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