تشكيل الهلال والشباب المتوقع في نصف نهائي البطولة العربية

البطولة العربية، يستضيف الهلال السعودي نظيره الشباب السعودي، اليوم الأربعاء، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وأشارت تقارير بشأن التشكيل المتوقع لمباراة الليلة بين الهلال والشباب السعودي كالتالي

التشكيل المتوقع لفريق الهلال ضد الشباب

عبد الله المعيوف في حراسة المرمي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، ميشال، مالكوم.

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خط الهجوم: عبد الله الحمدان.

تشكيل الشباب المتوقع لمباراة الهلال في البطولة العربية

كيم سيونج جيو في حراسة المرمي.

خط الدفاع: حسين الصبياني، حسان تمبكتي، نادر الشراري، فوار الصقور.

خط الوسط: رياضي شراحيلي، كويلار، بانيجا، عبد الله الجوعي، هتان باهبري.

خط الهجوم: أحمد عبده.

موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي البطولة العربية

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الشرطة والنصر السعودي

وتنقل مباراة الهلال السعودي ضد الشباب السعودي ومباريات كأس البطولة العربية عبر شاشة قناة SSC السعودية الرياضية التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة العربية للأندية 2023.



تردد قنوات SSC السعودية



القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وتأهل الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد تجاوزه الوحدة الإماراتي بضربات الترجيح.

وضرب الشباب موعدا بذلك مع الهلال السعودي في ديربي العاصمة، المقررلها الأربعاء المقبل على ذات الملعب.

الشباب يحقق رقما غير مسبوقا في تاريخ البطولات العربية للأندية



وحقق الشباب رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ البطولات العربية للأندية، بمحافظته على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي.

لكنه في المقابل يعتبر الأضعف هجوما بين المتأهلين لنصف نهائي هذه النسخة، حيث سجل هدفين فقط في 4 مباريات، وجاء من علامة الجزاء.

الشباب يصل لنصف نهائي البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه



وهذه المرة الخامسة التي يصل فيها الشباب لهذا الدور بالبطولة العربية، بعد نسختي 1992، و1999 التي حقق لقبها، وعام 1998 عندما حل وصيفا.

بينما انتهت رحلته أمام مواطنه الاتحاد في نصف النهائي، عندما وصله للمرة الرابعة في نسخة 2020-2021.

الشباب يكسر عقدة الوحدة الإماراتي



كما نجح الشباب في كسر عقدة الوحدة الإماراتي، بعد 4 مرات عجز فيها عن تحقيق الانتصار على ذات الفريق.

وكانت أولها عام 2010 عندما انتهت المباراة 2-2، قبل فوز الوحدة 1-0 في 2013، ثم تعادل الفريقان 1-1 في عام 2015.

وفي المواجهة الرابعة خسر الشباب أمام الوحدة الإماراتي 2-0 في نوفمبر الماضي.

وتنطلق اليوم الأربعاء، مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة



الشرطة العراقي × النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD

الهلال × الشباب – 9 مساء - SSC HD

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أسند مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إلى حكم مصري.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، وفقا لمصدرها الخاصة، عن حكمي مباراتي نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقود مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الشباب، المصري أمين عمر، والحكم الإماراتي عادل النقبي، سيدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي.

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023



طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت 4 أهداف

كريم بنزيما لاعب الاتحاد 3 أهداف

عبد الغفور المهري لاعب الاتحاد 3 أهداف

بوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري 3 أهداف

جواو بيدرو لاعب الوحدة 3 أهداف

إيفر بانيجا لاعب الشباب 3 أهداف

كريستيانو رونالدو لاعب النصر 3 أهداف.

احتساب الأهداف لا يبدأ من دور المجموعات المجمعة في السعودية، بل منذ انطلاق المسابقة من أدوارها التمهيدية الأولى.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية



سامي الجابر - 24 هدفًا

طلال المشعر - 16 هدفًا

هيكل قمامدية - 16 هدفًا

زبير السافي - 14 هدفًا

عبدالحليم علي - 13 هدفًا

مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا

سعد الحارثي - 12 هدفًا

حمزة إدريس - 12 هدفًا

رومارينيو - 11 هدفًا

عبدالملك زياية - 10 أهداف

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي



تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5 ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر



وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.