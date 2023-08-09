الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

البطولة العربية، مواعيد مواجهات نصف النهائي اليوم

البطولة العربية،
البطولة العربية، فيتو

البطولة العربية، تنطلق اليوم الأربعاء، مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

الشرطة العراقي × النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD      

الهلال × الشباب – 9 مساء - SSC HD        

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أسند مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إلى حكم مصري.

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وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، وفقا لمصدرها الخاصة، عن حكمي مباراتي نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقود مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الشباب، المصري أمين عمر، والحكم الإماراتي عادل النقبي، سيدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي.

ويستضيف نادي الهلال نظيره الشباب، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتتجه أنظار محبي كرة القدم إلى متابعة نصف النهائي الحاسم من البطولة العربية التي تقام على الأراضي السعودية.

ومن المقرر أن يواجه الشرطة العراقي نظيره النصر السعودي في أولى مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023،أما الهلال السعودي، فسيلعب ضد الشباب في ديربي سعودي مرتقب.

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023 

طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت 4 أهداف
كريم بنزيما  لاعب الاتحاد 3 أهداف
عبد الغفور المهري لاعب الاتحاد 3 أهداف
بوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري 3 أهداف
جواو بيدرو لاعب الوحدة 3 أهداف
إيفر بانيجا لاعب الشباب 3 أهداف
كريستيانو رونالدو لاعب النصر 3 أهداف.

احتساب الأهداف لا يبدأ من دور المجموعات المجمعة في السعودية، بل منذ انطلاق المسابقة من أدوارها التمهيدية الأولى.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية

سامي الجابر - 24 هدفًا
طلال المشعر - 16 هدفًا
هيكل قمامدية - 16 هدفًا
زبير السافي - 14 هدفًا
عبدالحليم علي - 13 هدفًا
مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا
سعد الحارثي - 12 هدفًا
حمزة إدريس - 12 هدفًا
رومارينيو - 11 هدفًا
عبدالملك زياية - 10 أهداف

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي 

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5  ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر 

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.

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