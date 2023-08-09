الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الهلال السعودي والشباب

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء 9-8-2023  العديد من المباريات في مختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها ديربي الهلال السعودي والشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة



الشرطة العراقي ضد النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD      

الهلال ضد  الشباب – 9 مساء - SSC HD        

 

مباريات ودية 


ميلان ضد ترينتو – 7 مساء


ريد بول سالزبورج ضد  إنتر ميلان – 8 مساء

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

 

آيك لارناكا ضد ماكابي تل أبيب – 8 مساء

جينت البلجيكي ضد بوجون البولندي – 9 مساء

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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



باناثينايكوس اليوناني ضد أولمبيك مارسيليا -  9 مساء

سلوفان براتيسلافا ضد ماكابي حيفا – 9.30 مساء

جلاسكو رينجرز ضد سيرفيت السويسري – 9.45 مساء

 

 

البطولة العربية ، كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أسند مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إلى حكم مصري.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، وفقا لمصدرها الخاصة، عن حكمي مباراتي نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقود مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الشباب، المصري أمين عمر، والحكم الإماراتي عادل النقبي، سيدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي.

 

ويستضيف نادي الهلال نظيره الشباب، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتتجه أنظار محبي كرة القدم إلى متابعة نصف النهائي الحاسم من البطولة العربية التي تقام على الأراضي السعودية.

ومن المقرر أن يواجه الشرطة العراقي نظيره النصر السعودي في أولى مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023،أما الهلال السعودي، فسيلعب ضد الشباب في ديربي سعودي مرتقب.

 

 

موعد مباريات نصف نهائي البطولة العربية

الشرطة العراقي × النصر السعودي  الأربعاء 9 أغسطس الساعة 6 بتوقيت مصر

الهلال × الشباب  الأربعاء 9 أغسطس  الساعة 9 بتوقيت مصر.

تنشر فيتو ترتيب هدافي البطولة العربية للأندية قبل مباريات نصف النهائي، بين النصر ضد الشرطة العراقي، والهلال ضد الشباب السعودي.

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023 

طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت 4 أهداف
كريم بنزيما  لاعب الاتحاد 3 أهداف
عبد الغفور المهري لاعب الاتحاد 3 أهداف
بوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري 3 أهداف
جواو بيدرو لاعب الوحدة 3 أهداف
إيفر بانيجا لاعب الشباب 3 أهداف
كريستيانو رونالدو لاعب النصر 3 أهداف.

احتساب الأهداف لا يبدأ من دور المجموعات المجمعة في السعودية، بل منذ انطلاق المسابقة من أدوارها التمهيدية الأولى.

 

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية

سامي الجابر - 24 هدفًا
طلال المشعر - 16 هدفًا
هيكل قمامدية - 16 هدفًا
زبير السافي - 14 هدفًا
عبدالحليم علي - 13 هدفًا
مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا
سعد الحارثي - 12 هدفًا
حمزة إدريس - 12 هدفًا
رومارينيو - 11 هدفًا
عبدالملك زياية - 10 أهداف

 

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي 

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5  ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

 

تأهل الشرطة والهلال والنصر 

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.

 

الشرطة يفوز على السد القطري

وفاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مدينة أبها، بينما حقق فريق الهلال انتصارًا بنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي في محافظة الطائف.

في المباراة الأولى، سجل أهداف الشرطة كل من أسو رستم (هدفان) وأمير صباح وأحمد فرحان، بينما جاءت ثنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف.

 

الهلال يفوز على اتحاد جدة 

وفي المباراة الثانية، فاز الهلال علي اتحاد جدة 3-1، سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب، بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا.

 

 

حكم مصري يدير مباراة الهلال والشباب بنصف نهائي البطولة العربية

تصريحات نارية لمدرب الهلال قبل مواجهة الشباب السعودي بنصف نهائي البطولة العربية

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