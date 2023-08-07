الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

الشباب السعودي يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ البطولات العربية للأندية

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

البطولة العربية، تأهل الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد تجاوزه الوحدة الإماراتي بضربات الترجيح.

وضرب الشباب موعدا بذلك مع الهلال السعودي في ديربي العاصمة، المقررلها الأربعاء المقبل على ذات الملعب.

الشباب يحقق رقما غير مسبوقا في تاريخ البطولات العربية للأندية

وحقق الشباب رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ البطولات العربية للأندية، بمحافظته على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي.

لكنه في المقابل يعتبر الأضعف هجوما بين المتأهلين لنصف نهائي هذه النسخة، حيث سجل هدفين فقط في 4 مباريات، وجاء من علامة الجزاء.

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الشباب يصل لنصف نهائي البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه

وهذه المرة الخامسة التي يصل فيها الشباب لهذا الدور بالبطولة العربية، بعد نسختي 1992، و1999 التي حقق لقبها، وعام 1998 عندما حل وصيفا.

بينما انتهت رحلته أمام مواطنه الاتحاد في نصف النهائي، عندما وصله للمرة الرابعة في نسخة 2020-2021.

الشباب يكسر عقدة الوحدة الإماراتي

كما نجح الشباب في كسر عقدة الوحدة الإماراتي، بعد 4 مرات عجز فيها عن تحقيق الانتصار على ذات الفريق.

وكانت أولها عام 2010 عندما انتهت المباراة 2-2، قبل فوز الوحدة 1-0 في 2013، ثم تعادل الفريقان 1-1 في عام 2015.

وفي المواجهة الرابعة خسر الشباب أمام الوحدة الإماراتي 2-0 في نوفمبر الماضي.

مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الشرطة العراقي نظيره النصر السعودي في تمام السادسة مساء يوم الأربعاء على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.


يلتقي الهلال نظيره الشباب في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وتنقل المباريات عبر قنوات ssc السعودية الناقل الحصري لمباريات  البطولة العربية

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي 

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5  ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر 

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.

الشرطة يفوز على السد القطري

وفاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مدينة أبها، بينما حقق فريق الهلال انتصارًا بنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي في محافظة الطائف.

في المباراة الأولى، سجل أهداف الشرطة كل من أسو رستم (هدفان) وأمير صباح وأحمد فرحان، بينما جاءت ثنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف.

الهلال يفوز على اتحاد جدة 

وفي المباراة الثانية، فاز الهلال علي اتحاد جدة 3-1، سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب، بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا.

النصر يفوز على الرجاء المغربي 

وفاز فريق النصر السعودي على نظيره الرجاء المغربي 3-1، في مباراة الفريقين التي أقيمت يوم  الأحد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

سجل أهداف النصر السعودي: كريستيانو رونالدو، سلطان الغنام، سيكو فوفانا.

بينما سجل اللاعب عبد الله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرماه هدف فريق الرجاء المغربي.

مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

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