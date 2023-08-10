مزايا وملامح الشطب الاختياري والإجباري من القيد بالبورصة المصرية

شطب الشركة من البورصة سواء اختياريا أو إجباريا هو إنهاء لعلاقتها بسوق المال ولا يمكنها استخدم مميزات القيد، وكذلك تصبح الشركة مغلقه على مساهميها، وذلك وفقًا للمادة 55 من قواعد قيد وشطب الشركة.

ويتم شطب الشركة من البورصة في عدد من الحالات سواء كان إجباري بقرار من البورصة أو اختياري بناء على طلب الشركة.. ونستعرض حالات الشطب الإجباري كالتالي:

حالات الشطب الإجباري

1- إذا ثبت أن القيد بالبورصة تم على أساس بيانات غير صحيحة تؤثر فى سلامة وإجراءات القيد.

Advertisements

2- إذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وذلك وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من جانب البورصة حسب الأحوال.

3- إذا تم شطب الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع المصرية المقيدة.

4- فى حالة إذا مضت 6 أشهر متصلة دون عقد عمليات تداول ولا يعد تداولًا فى تطبيق هذا البند التعاملات التى تتم بين أشخاص المجموعة المرتبطة أو بين الأطراف ذات العلاقة أو غيرها من العمليات الصورية.

5- إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة وفقا للقانون.

6- إذا قامت الشركة بمخالفة أحد أحكام قواعد القيد، ولم تقم الشركة خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع مع عدم الإخلال بحكم المادة (53 مكررًا) من هذه القواعد.

7- إذا ارتكبت الشركة أكثر من مخالفتين لقواعد القيد غير قابلتين للتصحيح خلال 12 شهرًا.

8 -إذا انخفضت الأسهم حرة التداول عن الحد المسموح به وهو 10%

الشطب الاختياري من البورصة

الشطب الاختيارى من البورصة، أصبح نوعًا من أنواع عروض الشراء العدائية على صغار المساهمين، وبخاصة أنه يهدد بتحويل ملكيتهم من ملكية قابلة للتداول إلى ملكية مقيدة وغير قابلة للتداول.

ومن أهم ملامح الشطب الاختياري الآتي:

1- يدفع المساهم رغم حالة عدم رضاه عن سعر السهم فى عملية الشطب إلى البيع الإجباري، لتخوفه من عدم قدرته على تسييل أمواله في أي وقت، حتى وإن كانت القيمة غير مناسبة له، وسيصبح سعر الشطب هو السعر الحاكم وعليه القبول به.

2- حق التصويت على قرار شطب الشركة من البورصة بيد الأقلية من المساهمين، ويجعل من سعر الشطب أمرًا رئيسيًا بالنسبة لقبول أو الاعتراض على قرار الخروج من البورصة، وبالتالى لن يستطيع المساهم الرئيسي، والذى يكون فى الغالب هو صاحب المصلحة الأكبر، أن يتحكم فى السعر الذى سيشترى به أسهم المعترضين على السهم، ويدفعه لوضع قيمة مناسبة، إذا ما أراد تنفيذ رغبته فى الشطب من البورصة.

3- قرار الشطب الاختيارى يقطع الطريق على الشركات التى يمكن أن تتلاعب بالشطب الاختيارى كأداة للاستحواذ على الشركات، مشيرًا إلى أن منع المساهم الرئيسى من التصويت، لا يعنى الإضرار به، وإرسال رسالة سلبية للراغبين فى الطرح فى البورصة، لاسيما أن البورصة تتيح عملية البيع فى أى وقت للخروج من السوق، وليس التخارج من الاستثمارات، والقرار يمنع الاحتيال على صغار المساهمين، وبالتالى الشركات التى ترغب فى الاستثمار، دون الإضرار بالمساهمين الأقلية التى ستقبل على الطرح.