خدمات مالية غير مصرفية يتصدر قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بختام التعاملات

تصدر قطاع خدمات مالية غير مصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية جلسة الأربعاء بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، تلاها قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 245 مليون جنيه،ثم قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 157 مليون جنيه.

وجاء قطاع موارد أساسية رابع القائمة بقيمة تداول بلغت 150 مليون جنيه، اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 103 ملايين جنيه، وقطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 103 ملايين جنيه.

وأخيرًا جاء قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 67 مليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 17455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% عند مستوى 21115 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 3505 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 5171 نقطة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، أول أيام التداول فى شهر أغسطس، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة.

تداولات جلسة نهاية يوليو

وارتفعت مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات، الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 17595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 3190 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 3530 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 5217 نقطة.

تداولات ومستهدفات البورصة

وقال سعيد الفقى خبير أسواق المال: انخفض المؤشر الرئيسي مع نهاية تداولات الأسبوع وأغلق عند مستوى 17339 نقطة نتيجة الحالة العرضية المائلة للتراجع الذي يمر بها المؤشر الرئيسي وتراجع وضعف عزم الصعود للأسهم القيادية.

وأضاف: الآن لدينا مستوى دعم عام عند 17280 نقطة الثبات أعلى هذا المستوى يدفعنا إلى معاودة التجربة على مستوى 17700 نقطة خلال الفترة القادمة.

وتابع: أما اختراق مستوى الدعم عند 17280 نقطة يدفعنا إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 17600

نقطة، ونتوقع عودة التماسك بالقرب من هذه المستويات وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق واستهداف مستوى 17700 نقطة.

وقال: أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد كان أداء مختلف عن المؤشر الرئيسي وصعد إلى مستوى 3516 نقطة في ظل زخم شرائي على أسهمه اللي مازالت لا تعبر عن قيمتها الحقيقية

اخترق المؤشر السبعيني مستوى المقاومة عند 3458 وأغلق أعلى مستوى 3500 نقطة.