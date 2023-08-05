بوتين يوقع قوانين تمنع مواطني الدول غير الصديقة من الاستثمار بالشركات الروسية

أعلن الكرملين في البيان الصادر عنه اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قوانين جديدة تسمح لبعض الشركات والبنوك الروسية الكبرى بمنع الأشخاص من الدول "غير الصديقة" من امتلاك حصص لديها، وفق ما ذكرت صحف عدة.



قوانين جديدة تمنع الاستثمار في الشركات الروسية





ووفقا للقانون الذي وقعه بوتين فإن الحكومة الروسية ستضع قائمة بالشركات الروسية التي سيشملها القانون، بما في ذلك البنوك والشركات "المهمة على مستوى النظام" والتي تتجاوز حدًا معينًا لأعداد الموظفين والإيرادات والضرائب والأصول.



وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتضح بعد بالضبط ما هي الدول التي سيتم تصنيفها رسميًا على أنها "غير صديقة" - ولكن من الآمن القول إنها ستكون دولًا فرضت عقوبات على روسيا.



سيعني القانون أنه يمكن للمستثمرين من تلك البلدان تعليق حقوقهم في امتلاك الأسهم، مع توزيع هذه الأسهم بالتناسب بين المالكين الروس.





ويوم الخميس الماضي أدرجت روسيا، النرويج على قائمة الدول الأجنبية التي تقْدِم على ما تصفها بأفعال غير ودية تجاه البعثات الدبلوماسية الروسية.



وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، إن الدول المدرجة على القائمة يمكن أن توظف عددًا محدودًا من العاملين المحليين في بعثاتها لدى روسيا، مع تحديد العدد بالنسبة ل النرويج عند 27 شخصًا.



وفي أبريل الماضي، طردت النرويج 15 دبلوماسيًّا روسيًّا على خلفية تهم بالتجسس، وطردت روسيا عشرة دبلوماسيين من النرويج ردًّا على ذلك.



Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ