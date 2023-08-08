الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

تعرف على موعد غلق باب القيد الأولى للدوري

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، يغلق الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الأولى لقوائم فرق الدوري الممتاز، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2023-2024.

 

وحدد مسؤولو الجبلاية الفترة من 27 يوليو حتى 8 أغسطس موعدًا لقيد القوائم الأولى للأندية، وهى القوائم المخصصة للاعبين الممتدة عقودهم مع الأندية بجانب العائدين من الإعارة.

 

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة، أنه حدد موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.

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وأوضح عامر حسين أن لجنة المسابقات التي يترأسها بأن الدوري المصري سينطلق منتصف سبتمبر المقبل على أن تقام قرعة البطولة يوم 15 أغسطس الجاري.

فيما أصدر اتحاد الكرة المصري  بيانًا رسميًّا، يكشف فيه أبرز الملفات التي تمت مناقشاتها خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس الإثنين، واستمر حتى منتص ليل اليوم الثلاثاء.

 

وجاء مضمون البيان الصادر عن اتحاد الكرة على النحو التالي:


وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعًا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني والثالث، واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي:
 - ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير.
 

- وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى "٢٠ ناديًا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديًا".
 

- اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقًا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.
 

- إضافة شرط رعاية نادٍ شعبي لمدة ٣ سنوات على الأقل لقبول أي نادٍ جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم.
 

- تحصيل ١ ٪ من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية.
 

-  تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، فيتو

جمال علام يطير للسعودية

يتوجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، غدًا الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، لحضور مباريات الدور قبل النهائي والنهائي بالبطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان” بدعوة من الاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم.

كما يشارك رئيس اتحاد الكرة المصري، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم.

 

اتحاد الكرة يعتمد تطبيق دوري المحترفين

وقرر اتحاد الكرة في اجتماعه  تطبيق دوري المحترفين رسميًّا لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، وتم الاتفاق على تطبيق نظام جديد لأول مرة في الصعود للدوري الممتاز.

 

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