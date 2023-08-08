تشريح جثة شاب عثر عليه داخل شقته في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بتشريح جثة شاب عثر عليه داخل شقته بمنطقة عين شمس لبيان اسباب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.



تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة شاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة كريم. ع يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات وأن الجثة في مرحلة تعفن.

ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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طالب يطعن آخر بسكين بسبب فلاشة ألعاب

وفي حادث آخر، أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة طالب ثانوية قتل علي يد صديقه داخل سايبر في الوراق، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد الحصول على تقرير الصفة التشريحية.

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر ١٨ عامًا طعن صديقه طالب يبلغ من العمر ١٦سنة بسكين خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه حدث بينهم وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب، داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع حيث أحضر صديقه سلاحا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.

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طعن طالب خلال مشاجرة بـ الوراق

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تشاجر مع الضحية داخل سايبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، وطعن المتهم الضحية طعنة نافذة في صدره، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.