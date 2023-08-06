شهود عيان يكشفون تفاصيل حادث طعن طالب لصديقه داخل سايبر

استمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث طعن طالب ثانوية لصديقه بالسكين داخل سايبر العاب بسبب فلاشة.

وقال أحد شهود العيان: إنه أثناء لعب المجني عليه مع الضحية سويا داخل صالة ألعاب “سايبر” حدث خلاف بينهم تطور لمشاجرة.

واضاف: أنه ساعد مع الحضور علي فض المشاجرة، وبالفعل بدأ كل منهم في الانصرف، وفوجئ الجميع بالمتهم يصطحب سكين ووضعها في صدر الضحية.

طالب يطعن آخر بسكين بسبب فلاشة ألعاب

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر ١٨ عامًا طعن صديقه طالب يبلغ من العمر ١٦سنة بسكين خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

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وقال المتهم أمام جهات التحقيق، حدث بينهم وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب، داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع أحضر صديقه سلاحا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.

طعن طالب خلال مشاجرة بـ الوراق

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تشاجر مع الضحية داخل سايبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، وطعن المتهم الضحية طعنة نافذة في صدره، مما أسفر عن مقتله في الحال.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.