الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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خارج الحدود

عضو بمجلس النواب الليبي: ما توصلت إليه لجنة المفاوضات 6+6 غير قابل للمراجعة

محمد تكالة، فيتو
محمد تكالة، فيتو

أعلن جبريل أوحيدة، العضو في مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن ما توصلت إليه لجنة المفاوضات ٦+٦ غير قابل للمراجعة من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة أو حتى من قبل البرلمان أو غيرهما.


لجنة ٦+٦ لا يمكن لأحد مراجعة مخرجاتها 



وقال جبريل أوحيدة، إنه في حال أن تبنى محمد تكالة اتجاه التيارات الرافضة للتعديل الدستوري والانسحاب من التوافق مع مجلس النواب وما انبثق عنه، فإن ذلك سيؤدي إلى نسف الاتفاقات مع مجلس النواب بصورة كاملة. 

وفي هذا السياق قال الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن محمد  تكالة أمامه فرصة تاريخية للنجاح في توحيد الصف الليبي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في حال تمكن من إدارة الأمور بذكاء ووطنية خالصة.
 

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أبرز التحديات التي يواجهها محمد تكالة الفترة القادمة



وأوضح مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية  أن محمد تكالة لديه علاقات قوية مع حكومة الدبيبة يمكن أن يستغلها في تقرير وجهات النظر مع حكومة الشرق، وذلك من أجل توحيد المؤسسات الوطنية في البلاد تحت حكم موحد وإنهاء الانقسام.



ونوه سعد الزنط  إلى أن الأزمة الكبرى التي تواجهها ليبيا في الفترة القادمة هي زيادة الضغوط الخارجية وصراع  المصالح بين القوى العظمى والتي من بينها إيطاليا وفرنسا وروسيا وتركيا.
محمد تكالة،  فيتو

وأكد   الزنط أن بعد استبعاد خالد المشري أصبح التأثير التركي داخل الساحة الليبية أقل وطأة مما كان عليه، موضحا أن هذه فرصة أمام تكالة لإنهاء الأزمات التي تعاني منها بلاده.
وشدد الزنط على أهمية الدور المصري في إنهاء الأزمة الليبية، خاصة أن القاهرة لديها علاقات قوية مع جميع الأطراف في الأزمة الليبية، مطالبا محمد تكالة بالتنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة.

 

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