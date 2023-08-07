الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

خبير يكشف أبرز تحديات محمد تكالة وحقيقة تراجع النفوذ التركي في ليبيا

محمد تكالة، فيتو
محمد تكالة، فيتو

قال الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن محمد  تكالة أمامه فرصة تاريخية للنجاح في توحيد الصف الليبي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في حال تمكن من إدارة الأمور بذكاء ووطنية خالصة.

أبرز التحديات التي يواجهها محمد تكالة الفترة القادمة

وأضاف سعد الزنط، أن محمد تكالة لديه علاقات قوية مع حكومة الدبيبة يمكن أن يستغلها في تقرير وجهات النظر مع حكومة الشرق، وذلك من أجل توحيد المؤسسات الوطنية في البلاد تحت حكم موحد وإنهاء الانقسام.

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وأشار مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن الأزمة الكبرى التي تواجهها ليبيا في الفترة القادمة هي زيادة الضغوط الخارجية وصراع  المصالح بين القوى العظمى والتي من بينها إيطاليا وفرنسا وروسيا وتركيا.

محمد تكالة،  فيتو

وأكد الدكتور سعد الزنط أن بعد استبعاد خالد المشري أصبح التأثير التركي داخل الساحة الليبية أقل وطأة مما كان عليه، موضحا أن هذه فرصة أمام تكالة لإنهاء الأزمات التي تعاني منها بلاده.
وشدد الزنط على أهمية الدور المصري في إنهاء الأزمة الليبية، خاصة أن القاهرة لديها علاقات قوية مع جميع الأطراف في الأزمة الليبية، مطالبا محمد تكالة بالتنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة.

 فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي 

ونوه الزنط بأن هناك العديد من التحديات أمام محمد تكالة عليه أن يتجاوزها ولعل أبرزها أزمة توحيد الصف الليبي تحت حكومة موحدة وإجراء انتخابات في البلد الذي مزقته الحروب.
  وفاز محمد تكالة في  الجولة الثانية من الانتخابات علي المرشح خالد المشري رئيس المجلس السابق لمدة خمس ولايات متتالية، والذي كان قد حصل على 49 صوتا في الجولة الأولى مقابل 39 صوتا  لتكالة، غير أن الأخير استطاع الفوز عليه في الجولة الثانية بعد حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا للمشتري.

وتلقى تكالة دعما من حكومة عبد الحميد الدبيبة، والتيار الإسلامي في ليبيا، وذلك في محاولة لاستبعاد خالد المشري الذي دخل في خلاف مع الدبيبة.  

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