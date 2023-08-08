الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

مقتل سائق حاول منع عصابة من سرقة سيارته فى دمياط

المتهمين،فيتو
المتهمين،فيتو

لقى سائق مصرعه بوابل من الرصاص على أيدى تشكيل عصابى فى دمياط، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.

 

مقتل سائق حاول منع عصابة من سرقة سيارته فى دمياط

 

تلقى قسم شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط  إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز مُصاب بطلق نارى وتوفـى أثناء إسعافه.

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وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال المجنى عليه سيارة أجرة "ميكروباص"، فوجىء قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى إستيقاف السيارة وحال محاولته الهرب قام حائز السلاح النارى بإطلاق عيار نارى تجاه "الميكروباص" مما أدى إلى حدوث إصابة  المجنى عليه التى أودت بحياته.

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و تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة المركز مستخدمين سيارة "ميكروباص"، دراجة نارية، بندقية آلية..


 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (البندقية الآلية – عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض - الميكروباص والدراجة النارية) المستخدمين فى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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قطاع الأمن العام الامن العام مديرية أمن دمياط قتل سائق فى دمياط

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