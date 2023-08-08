ضبط 11 شخصًا انتحلوا صفة رجال الشرطة لسرقة شقة بأكتوبر
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على 11 شخصًا من مباحث قسم أول أكتوبر المزيفة لسرقة أموال ومشغولات ذهببية وهواتف وأجهزة إلكترونية من شقة مواطن.
ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المواطنين بالجيزة بأسلوب انتحال الصفة
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم) بحضور ( 10 أشخاص) لمسكنه وإدعوا أنهم رجال شرطة، وعقب قيامهم بتفتيش مسكنه إكتشف إستيلائهم على (مبالغ مالية - مشغولات ذهبية )، وحقيبة بداخلها (أوراق ومستندات خاصة به - 15 هاتف محمول)، و4 أجهزة "لاب توب".
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 11 شخص – لـ 6 منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات وكذا (سيارتين – 2 طبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة" وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم قرروا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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