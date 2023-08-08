عبدالجليل: عبدالحفيظ رحل من الباب الكبير وحقق مع الأهلي كل البطولات

الأهلي، أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن سيد عبدالحفيظ من أفضل الشخصيات الذين تولوا منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وبالتأكيد قرار رحيله تم اتخاذه منذ فترة، مشيرًا إلى أن الضجة التي حدثت مع رحيله لم تحدث مطلقًا مع أي شخص آخر.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "القرار كان يتم تجهيزه منذ فترة طويلة، ولكن عبدالحفيظ خرج من الباب الكبير، وبالتأكيد مارسيل كولر المدير الفني كان يعلم برحيله مع أحمد أبوعبلة طبيب الفريق".

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وأضاف: "التغيير دائمًا مطلوب وإدخال كوادر جديدة، وسيد عبدالحفيظ قدم أداء مُرضي للغاية وفوجئت بهجوم الجماهير على مجلس الإدارة بعد إعلان القرار، ويُحسب لـ عبدالحفيظ بأنه رحل من الباب الكبير وحب وتمسك الجماهير به، شئ رائع يؤكد على أنه قدم عملا جيدا".

وأكمل: "خبرات سيد عبدالحفيظ كبيرة لأنه يعمل في النادي منذ 15 عامًا، وأعتقد أن الأفضل له استكمال مسيرته مع شركة الكرة ولجنة التخطيط، وأخشى أن يُكرر خالد بيبو، سيناريو وائل جمعة عندما تولى المنصب ولم يُوفق مع الأهلي".

محمد عبد الجليل، فيتو

قرار معاقبة عبد القادر

وواصل: "أتوقع أن يكون قرار معاقبة أحمد عبدالقادر جاء من مجلس الإدارة، خصوصا أن اللاعب كرر أخطائه".

عبدالجليل: ناصر منسي مهاجم جيد.. وأوباما كان يستحق المشاركة في البطولة العربية

أسوريو غير مقتنع بناصر منسي

وقال محمد عبدالجليل، أن ناصر منسي مهاجم الزمالك لاعب جيد، ولكن الواضح أن أوسوريو ليس مقتنعًا به، مشيرا إلى أنه يحتاج لفرصة المشاركة في المباريات بشكل مستمر.

وتابع عبدالجليل "حسام حسن انتقل للأهلي في حالة جيدة ثم عاد لسموحة، وناصر منسي كان متألق مع البنك الأهلي وانضم للزمالك ولم يشارك بصفة مستمرة، كان من الأفضل لهؤلاء اللاعبين البقاء في أنديتهم".

يوسف أوباما

وأضاف: "محمود علاء مكسب للزمالك وفي حالة عدم وجود مدافع يلعب بقدمه اليسرى، هل سيرحل أوسوريو ولن يدرب الزمالك؟!".

وأكمل: "يوسف أوباما كان من المفترض المشاركة في البطولة العربية، فهو ليس غريب على الزمالك".

وأتم: "لو كنت مكان صلاح سأوافق على الانتقال للسعودية، بعدما حقق أرقام قياسية في انجلترا".

من جهة أخرى، قالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو بدأ التحرك من خلال الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للوقوف على الموعد الرسمي لكأس السوبر الإفريقي الذي تأجل مرتين حيث كان مقرر له خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري ثم تأجل إلى مطلع سبتمبر ثم تأجل لموعد غير محدد.