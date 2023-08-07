الأهلي، إمام عاشور يواصل التأهيل بالجيم (صور)

الأهلي، يواصل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال تواجده مع فريقه السابق ميتلاند الدنماركي.

ونشر إمام عاشور فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي على إنستجرام خلال أدائه بعض التدريبات التأهيلية بالجيم رفقه محمود حمدي أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي وذلك استعدادا للموسم القادم.

إمام عاشور، فيتو

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أزمة خط الهجوم في الأهلي

من ناحية أخرى يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة في خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل إصابة محمد شريف في العضلة الخلفية ومع رحيل شادي حسين وإيقاف محمود كهربا محليا، بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة.

كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يعد أمامه حال عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي سوى قيد صلاح محسن العائد من الإعارة في سيراميكا كليوباترا حيث تم وضع اللاعب علي قائمة الانتظار.

وقالت مصادر: حال تعثرنا في التعاقد مع مهاجم جديد سيكون صلاح محسن مهاجم الأهلي في بداية الموسم الجديد الذي يشهد خوض منافسات دوري السوبر الإفريقي بالإضافة إلي كأس السوبر الإفريقي.

مراجعة خطة الإعداد

تواصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مساعده سامي قمصان المدرب العام بالفريق من أجل مراجعة خطة إعداد الفريق للموسم الجديد والتي ننطلق يوم ٢٤ من أغسطس الجاري.

وعلمت فيتو ان كولر اتفق مع قمصان علي بعض الوحدات التدريبية الخاصة والمختلفة التي سيخضع لها جميع اللاعبين في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد للحفاظ علي سلامة الجميع من الإصابات العضلية بسبب ضغط الموسم القادم.

يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من أجل حسم ملف تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وعلمت فيتو ان أفشة وافق علي تمديد تعاقده خلال جلسة جمعته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي علي أن يكون هناك جلسة أخرى جديدة مع أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي من أجل حسم هذا الملف.

يخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وذلك قبل السفر إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي إن القياسات الطبية ستكون بالتوازي مع تدريبات الفريق الاولي في ملعب التتش بالجزيرة بداية من يوم ٢٤ أغسطس الجاري وقبل السفر إلي معسكر النمسا.

صفقة المهاجم الأجنبي

اقترب الأهلي من حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف الجاري.

وقالت مصادر إن المهاجم الأجنبي الجديد لن يكون البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري في ظل مغالاة ناديه في شروط بيعه.

وأوضحت أن هناك مهاجم آخر يتكتم المسئولين علي اسمه من أجل حسم الصفقة وإعلانها بشكل رسمي.

يواصل مسئولو الأهلي تحركاتهم من أجل حسم إعارة أحمد القندوسي لاعب خط الوسط من أجل قيد لاعب أجنبي جديد في انتقالات الصيف الحالية وتحديدا في مركز المهاجم الصريح.

ويرفض القندوسي حتى الآن الإعارة داخل الدوري المصري بسبب راتبه السنوي الذي يصل إلي ٥٥٠ ألف دولار سنويا ويتمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي الموسم الجديد.

وحدد مسئولو النادي الأهلي يوم ٢٨ أغسطس الجاري موعدا للسفر إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، وبات من المنتظر أن يستمر المعسكر حتي يوم ٦ سبتمبر القادم.

وينهي الجهاز الإداري في الوقت الحالي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الأهلي إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويعود الأهلي لمرانه يوم ٢٤ أغسطس الجاري حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أسابيع بعد انتهاء الموسم الكروي.

كما جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تحديد موعد السوبر الإفريقي المنتظر إقامته أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو بدأ التحرك من خلال الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للوقوف على الموعد الرسمي لكأس السوبر الإفريقي الذي تأجل مرتين حيث كان مقرر له خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري ثم تأجل إلى مطلع سبتمبر ثم تأجل لموعد غير محدد.