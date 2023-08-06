أحمد فوزي يكشف مفاجأة بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ وموقف كولر

سيد عبد الحفيظ، فجر الكابتن أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، الصديق المقرب للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء السابق، مفاجأة بشأن إقالته من منصبه.

رد فعل سيد عبد الحفيظ على مظاهرة حب جماهير الأهلي له

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”"جمهور الأهلي تفاعل بشكل مميز مع استغناء النادي الأهلي عن سيد عبد الحفيظ وهناك مظاهرة حب من أجله وهذا أكثر ما أسعده".

حقيقة طلب كولر رحيل سيد عبد الحفيظ



وأوضح:"المدير الفني مارسيل كولر لم يطلب من الإدارة الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ أو إقالته، ولكن كان هناك توافق بين عبد الحفيظ وإدارة النادي الأهلي منذ فترة علي قرار الرحيل ولكن الطريقة والتوقيت كان مفاجئا وصادما له".

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رغبة سيد عبد الحفيظ ومجلس ادارة الأهلي

وتابع:"سيد عبد الحفيظ كان دايما بيقولي أنا عايز أمشي وأنا بكرامتي وواقف علي رجلي، وكان هناك توافق بين النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ علي عدم استكمال مهمته كمدير الكرة، وخوفا علي النادي رفض أن يكون متواجدا في لجنة الكرة أو التخطيط لعدم تصدير أي مشكلة لخالد بيبو".



نية سيد عبد الحفيظ

وأضاف:"سيد عبد الحفيظ بقاله 13 سنة مدير الكرة ومكنش بيفضل ناس أو لاعيبة علي حساب لاعيبة أخرى، وما يتردد بشأنه هذا غير صحيح".



سيد عبد الحفيظ، حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد إقالته من منصبه.

ونشر سيد عبد الحفيظ صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا" مشى هنسى حجم الدعم العظيم ده من جمهور الأهلي".

ووجه النادي الأهلي الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى والمشرف العام على الكرة مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي..

وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير..

في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض الكابتن محمود الخطيب أثناء الاجتماع على الكابتن سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

بطولات سيد عبد الحفيظ مع الأهلى



يعد سيد عبد الحفيظ أحد أفرزت قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج في جميع مراحل الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 1997.

وتوج عبد الحفيظ مع الأهلى كلاعب بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، وصلت إلى 14 بطولة، بواقع 6 بطولات دورى ممتاز، وبطولتى كأس مصر، وبطولتى كأس السوبر المصرى، وبطولتى دورى أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس السوبر الإفريقى إلى جانب الفوز ببطولة كأس النخبة العربية.

بطولات سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة



وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في عام 2010 واستطاع الحصول مع المارد الأحمر على العديد من البطولات وصلت إلى 21 بطولة، بواقع 7 بطولات للدورى الممتاز وخمس بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وأربع بطولات للسوبر الأفريقي، وخمس بطولات لكأس السوبر المحلى، إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في الفترة ما بين عامى 2014 وحتى عام 2015.

تعيين خالد بيبو مديرا للكرة في النادي الأهلي



أعلن النادي الأهلي عن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لسيد عبد الحفيظ ووليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين وذلك عقب الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بين الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الأهلي، إن النادي قررتصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشين للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الأهلي، إن النادي قررتصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشين للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس الناديوالمشرف العام على الكرة بعد ظهير اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي

في ذات الوقت تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.