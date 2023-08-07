تامر أمين يكشف مفاجأة عن علاقة كولر بسيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ، قال الإعلامي تامر أمين:"إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي كان لابد منه وليس بطلب مارسيل كولر".

تأثر سيد عبد الحفيظ

وأضاف خلال برنامج "اَخر النهار" المذاع علي قناة "النهار":"سيد عبد الحفيظ متأثر بإقالته والاستغناء عنه من منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، ولكنه ليس حزينا لأنهم يفهم ويدري ويقرأ المشهد بشكل صحيح".



علاقة كولر بسيد عبد الحفيظ

وتابع:"كولر كان يجمعه بسيد عبد الحفيظ هارموني وتفاهم وتجانس كبير في ادارة الفريق، ولم يطلب من الخطيب الاستغناء عنه".



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رحيل أحمد أبو عبلة

وأكمل:"كولر لم يطلب سوي رحيل طبيب الفريق أحمد أبو عبلة والإستعانة بطبيب اَخر يعمل في المانيا".

تعليق مرتضى منصور علي اقالة سيد عبد الحفيظ

وعلق مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، على رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من منصبه في النادي الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "يوتيوب": سيد عبد الحفيظ مشي علشان خلاص دوره خلص، بيبو كان سايبه يرد عليا، ولما أنا مشيت مشوه.

مرتضى يعلن التوصل لاتفاق مع فتوح

وتابع مرتضى منصور: أحمد فتوح خلاص خلص واتفق على مبلغ التجديد مع أمير وعلى المبدأ، وطبعَا مش هقول الرقم لأن فتوح لاعب مهم جدًا.

وأضاف: الناس اللى بتقول هيحرق الأرض ويمشي، أنا لو عايز أبيع زيزو وفتوح هيجي لي نص مليار جنيه، على الأقل هطلب في كل واحد فيهم 10 مليون يورو، يبقى أنا ماشي وسايب ثورة نص مليار أو 800 مليون.

وأكمل منصور: عندنا في الحساب اللى في اتحاد الكرة 530 ألف دولار، وبكرة هروح أجيبهم بنفسي، وأول حاجة هنعملها هندفع مرتب شهر أو اتنين للمدرب، رقم 2 هنسدد غرامة اتشمونج.أعلن مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه طلب من أعضاء مجلس إدارة النادي عدم تقديم استقالة جماعية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو على حسابه بمنصة يوتيوب: فيه إشاعات طلعت إني جامع مجلس الإدارة علشان أقولهم استقيلوا، لأ اجتماع النهارده علشان أقولكم اوعى حد يستقيل، وأنا جاي أقولكم على الحلول!.

وأضاف: المجلس مستمر لحد نهاية مدته واللي هينط من المركب هو الخسران.

وأكمل: المجلس لن يرحل ولن يحل وسيكمل باقي مدته كاملة وعلى الجميع أن يساندوهم لحل أزمات الفريق.

اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك



وكان مرتضى منصور دعا إلى عقد اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك مساء أمس الأول السبت في منزله.

وكان من المفترض أن يتم إعلان القرارات في الساعات الأخيرة من أمس الأول السبت عبر قناة الزمالك، إلا أن مرتضى منصور قرر تأجيل الإعلان عن القرارات حتى امس الأحد.