عبد الملك: قرار رحيل عبد الحفيظ عن الأهلي تم اتخاذه منذ فترة طويلة

الأهلي، أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي تم اتخاذه منذ فترة طويلة، وبالتحديد منذ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي يتفاوض مع كولر لتجديد عقده، وبالتالي تم الحديث معه في كافة الأمور، ومن بينها رحيل عبد الحفيظ".

سيد عبد الحفيظ

وأضاف: "الأهلي في 2020 حصل على بطولات كثيرة، والموسم الماضي لم يحصل على أي لقب، وكان سيد عبد الحفيظ موجود وأكمل مسيرته، لذلك فأن رحيله يؤكد أن هناك بعض الأمور التي جعلت مسؤولي النادي يتخذون قرار برحيله عن منصبه".

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سيد عبد الحفيظ مع مارسيل كولر، فيتو

عقوبة أحمد عبد القادر

وواصل: "هناك أمور تقديرية في لائحة أي فريق للتعامل مع المواقف، لذلك عبدالقادر كان يستحق عقوبة أكبر من المفروضة عليه، بسبب المنشور الذي كتبه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم: "أحمد عبد القادر سبق ورحل عن الأهلي ثم عاد للفريق مرة أخرى، فهل يتم التسامح أيضًا مع رمضان صبحي؟".

يواجه خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديات كبيرة بعد توليه منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء خلفا لـ سيد عبد الحفيظ الذي تم توجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي.

تحديات تواجه خالد بيبو في الأهلي

ويواجه خالد بيبو تحديات كبيرة أبرزها تجديد عقود أكثر من لاعب داخل صفوف الفريق الذي اقتربت عقودهم من الانتهاء وعلى رأسهم محمد مجدى أفشة ومحمد شريف ومحمد هاني ومحمود متولى إلى جانب الثنائي عمرو السولية وعلي معلول الذي تنتهي عقودهم مع القلعة الحمراء بنهاية منافسات الموسم القادم وبحق لهم التوقيع لأى نادي بداية من شهر يناير القادم.

بالإضافة إلى كيفية حله لمشكلة أحمد عبد القادر نجم الفريق، بعد هجومه على بعض من الجماهير التي انتقدت أداءه في الفترة الأخيرة.

كما يواجه خالد بيبو تحدي آخر هو القلق الجماهيري الذى أصاب الكثير من جماهير الأهلي برحيل سيد عبد الحفيظ الذي كان المُدافع عن حقوق النادي على مدار فترة عمله خلال السنوات الماضية التي نجح فيها في حسم جميع الملفات الشائكة بكرة القدم بالنادي الأهلي نظرا لخبرته الكبيرة في السيطرة على اللاعبين والحفاظ على سرية غرفة خلع الملابس التي كانت أحد أسرار النجاح داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

خالد بيبو يجتمع مع الجهاز الإداري

وعقد خالد خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي جلسة مع جهازه الإداري من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن بيبو اطمأن على كافة الإجراءات الخاصة بتأشيرات السفر إلى النمسا التي يسعى الجهاز الإداري لإنهائها في الوقت الحالي.

ويواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة في خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل إصابة محمد شريف في العضلة الخلفية ومع رحيل شادي حسين وإيقاف محمود كهربا محليا، بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة.

صلاح محسن

كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يعد أمامه حال عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي سوى قيد صلاح محسن العائد من الإعارة في سيراميكا كليوباترا، حيث تم وضع اللاعب على قائمة الانتظار.

وقالت مصادر: حال تعثرنا في التعاقد مع مهاجم جديد سيكون صلاح محسن مهاجم الأهلي في بداية الموسم الجديد الذي يشهد خوض منافسات دوري السوبر الإفريقي بالإضافة إلي كأس السوبر الأفريقي.