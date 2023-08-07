أحمد حسن: سيد عبدالحفيظ خرج من الباب الكبير وهذه نصيحتي لخالد بيبو

تحدث أحمد حسن عميد لاعبي العالم عن رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلي، وتعيين خالد بيبو خلفا له.



وقال الصقر، فى مداخلة هاتفية مع الإذاعية نجلاء حلمى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: إنه لايستطيع التحدث عن كواليس رحيل عبد الحفيظ وتعيين بيبو، لأنه بعيد عن المطبخ، لكنه يرى أن عبد الحفيظ، خرج كبيرا بعد أن قدم موسما استثنائيا مع الفريق الأحمر بالحصول على كل البطولات التى شارك فيها.

وقال نجم الأهلي السابق، فى برنامج 90 دقيقة كورة إن الجميع يتفق أن سيد عبد الحفيظ، واحد من أفضل مديري الكرة الذين تولوا هذا المنصب فى الأهلي، على مدار تاريخ القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن عبد الحفيظ، خرج من الباب الكبير فلم يطلب منه أحد الرحيل بسبب سوء النتائج.

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وكشف عميد لاعبي العالم ونجم بشكتاش التركى وإندرلخت البلجيكي السابق أنه حرص على الاتصال مع شقيقه خالد بيبو وزميله فى الملاعب منذ كانا سويا فى الإسماعيلي، ليبارك له على منصبه الجديد كمدير للكرة مشيرا إلى أن بيبو يحظي بحب جماهير القميص الأحمر، مؤكدا أن منظومة العمل في الأهلي تساعد اى شخص سواء مدير كرة او مدرب على النجاح، حيث أن هناك نظاما يسير عليه الجميع.



وأكد الصقر، ان بيبو قادر على تحقيق نفس النجاح الذى حققه سيد عبد الحفيظ، خاصة بعد أن اكتسب خبرات العمل في الأهلي كمدير لقطاع الناشئين، كما أنه يتسلم المامؤرية فى ظروف هادئة وعليه أن يكون قريبا من اللاعبين ويحل مشاكلهم أولا بأول



رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

ووجه النادي الأهلي الشكر والتحية إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي بجمع متعلقاته خلال الساعات الماضية من داخل مقر الفريق في ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار توجيه الشكر له.

وسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تقريرا شاملا عن خريطة عمله الإداري على مدار السنوات الأخيرة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة من أجل وضعها أمام خالد بيبو مدير الكرة الجديد في إطار عملية التسليم والاستلام بين الثنائي بعد قرار توجيه الشكر إلى عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

اسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

واستنكر مصدر داخل الأهلي ما تردد بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من منصبه بسبب تدخلاته الفنية في عمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: هل يفتقد عبد الحفيظ خبرات هذا الدور بعد هذه السنوات الطويلة وكم الخبرات العريضة في عمله كمديرا للكرة.

وأوضح: عبد الحفيظ عمل في هذا المنصب مع مانويل جوزيه مارسيل كولر وبيتسو موسيماني ورينيه فايلر وريكاردو سواريش وحسام البدري ومحمد يوسف وأخيرا كولر ويمتلك من الخبرات ما يجنبه هذه الأمور ومن ثم تبقى أمور عارية تماما من الصحة.

سيد عبد الحفيظ

وجهة سيد عبد الحفيظ القادمة

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن الخطوة القادمة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية "سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة وغير صحيح أن سيد عبد الحفيظ تلقى عروض من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".

وأضاف "في الأغلب بنسبة 95% سيتوجه سيد عبد الحفيظ للعمل في المجال الإعلامي مرة أخرى، يملك عدد من العروض المميزة وسيكون اتجاهه القادم العودة للإعلام من جديد".

واختتم فوزي "لا أعتقد أن سيد عبد الحفيظ يملك عرض حالي من قناة النادي الأهلي، وقد تكون عروض مادية سبب أمام سيد عبد الحفيظ لتفضيل جهات إعلامية أخرى عن قناة النادي".

لماذا رفض سيد عبد الحفيظ العمل بشركة الكرة بالأهلي

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة وضعوا شرطا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي من أجل انضمامه إلى العمل بشركة الكرة بعد قرار توجيه الشكر له.

وأضافت: الخطيب ولجنة التخطيط اشترطا تفرغ عبد الحفيظ للعمل في شركة الكرة فقط وعدم الانضمام إلى قناة فضائية خاصة وأن عبد الحفيظ يمتلك عرضا مغريا من أحد القنوات الخاصة.

وأوضحت أن هناك اتجاها داخل الأهلي من أجل منح عبد الحفيظ فرصة تقديم برنامج في قناة الأهلي بجانب عمله في شركة الكرة من أجل ترضيته بعد قرار توجيه الشكر له.

وكشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن رفضه تولي منصب في شركة الكرة أو لجنة التخطيط بعد رحيله عن منصب مدير الكرة "سيد عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن الناحية الإدارية بعد الرحيل من الأهلي ورفض أي منصب في لجنة التخطيط أو شركة الكرة خوفًا على خالد بيبو زميله السابق بالأهلي".

وأضاف "ماذا لو تواجد سيد عبد الحفيظ في مران الأهلي بسبب منصبه الجديد واجتمع بأحد اللاعبين؟ ماذا سيكون موقف خالد بيبو وماذا من الممكن أن يقال من أخبار عن هذا الأمر؟ سيد عبد الحفيظ رفض هذه الفكرة خوفًا على خالد بيبو".

قرار توجيه الشكر لـ عبد الحفيظ جاهز من شهر مارس

وكشف أحمد فوزي عن تفاصيل هامة في كواليس رحيله عن منصب مدير الكرة بالأهلي"مارسيل كولر لم يطلب رحيل سيد عبد الحفيظ والبداية كانت بسبب موقف ما حدث في شهر مارس الماضي، وكان هناك قرار بأن التغيير سيتم بنهاية الموسم ولن أعلن عن كواليس ما حدث في هذا الموقف".

وأضاف "بعد التتويج بالـ 5 بطولات، توقع سيد عبد الحفيظ ان يكون هذا الأمر بمثابة موقف قوة له للاستمرار، ولكنه فوجيء بقرار الإدارة بتوجيه الشكر له وشعر بالصدمة"

وواصل فوزي "لم يتم تبليغ سيد عبد الحفيظ بأي شيء قبل إعلان القرار بشكل رسمي، لو كان محمود الخطيب رئيس النادي إخطاره بالقرار بشكل ودي قبلها كانت الأمور ستكون أفضل، سيد معترف ان التغيير سنة الحياة وكان سيرحل منذ فترة ولكن النادي كان في حاجة لاستمراره".