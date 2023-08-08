اتحاد الكرة يعلن عدم قانونية الجمعية العمومية غير العادية التي أقامتها الأندية

اتحاد الكرة، أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، عدم اعترافه بالجمعية العمومية التي أقامتها أندية القسمين الثاني والثالث، يوم الثلاثاء الماضي بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، للتصويت ضد قرار تطبيق دوري المحترفين.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا عقب انتهاء اجتماعه الذي عقد أمس الإثنين بمقر الاتحاد بالجزيرة.

جمعية عمومية غير قانونية

وجاء في نص البيان أن “المجلس ناقش المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية باتحاد الكرة، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير” .

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وكان عددًا ليس قليلًا من الأندية (37 ناديًا) من أندية القسمين الثاني والثالث أصرت على التواجد بمقر اتحاد الكرة وإقامة جمعية عمومية غير عادية، للتصويت على إقامة دوري المحترفين في الموسم المقبل من عدمه.

اكتمال النصاب القانوني

وقامت الأندية بالتسجيل في محضر الحضور من أجل إقامة جمعية عمومية غير عادية للاتحاد، رغم إعلان مجلس الجبلاية واللجنة الأولمبية عدم قانونية الجمعية العمومية وإلغائها، ولكن الأندية أصرت على التواجد بمقر الجبلاية وتسجيل الحضور لإقامة عمومية غير عادية.

وبحسب عدد من مسؤولي الأندية الذين حضروا الاجتماع، فقد اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور أكثر من 31 ناديًا (37 ناديًا)، في فترة التسجيل الثانية من الساعة 11 صباحًا إلى الواحدة ظهرًا، وبدأ الاجتماع مباشرة، وقام 36 ناديًا من الحضور بالتصويت لصالح إلغاء دوري المحترفين، بينما امتنع ناد واحد عن التصويت.

وحصلت فيتو على صورة من داخل اتحاد الكرة خلال تسجيل الأندية محضر الجمعية العمومية.

اشتعلت الأزمة بين اتحاد الكرة وأندية القسمين الثاني والثالث، بعد قرار الأول بإلغاء الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية والتي كان مقررًا لها الثلاثاء، لإلغاء تطبيق دوري المحترفين.

انسحاب وليد العطار من الاجتماع

كان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري قد استقبل ممثلي أندية الجمعية العمومية صباح يوم اجتماع الجمعية العمومية، وتحدث معهم كثيرا، إلا أنه عندما أعلن ممثلو اللجنة المكلفة بإدارة الاجتماع بدء عملية التصويت لإلغاء دوري المحترفين، قام وليد العطار بجمع أوراقه وانسحب من الجلسة، في إشارة واحدة إلى عدم اعتراف اتحاد الكرة بقرار الجمعية العمومية، وإصرار مجلس الجبلاية على تطبيق دوري المحترفين مع انطلاقة الموسم الجديد رغما عن الأندية.

عدم تسويق دوري المحترفين

إصرار أندية الجمعية العمومية على إلغاء دوري المحترفين، وعدم تطبيقه في الموسم المقبل، يأتي من منطلق أن اتحاد الكرة لم يقدم حتى الآن أي تصور بشأن نجاحه في تسويق دوري المحترفين في الموسم المقبل، ولم يكشف عن العائدات المادية التي يمكن أن تجنيها الأندية من تطبيق هذه البطولة الجديدة، وهو ما يعد دليلا واضحا على أن القرار لم تتم دراسته بشكل علمي من قبل مجلس الجبلاية، وبالتالي فإن فشل تجربة دوري المحترفين ستكون مسألة وقت ليس أكثر.