الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

أخيرا، اتحاد الكرة يحدد موعد اختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات 2005 و2007 و2008

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا هامًّا، أمس الإثنين، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والعاجلة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال جلسته التي امتدت حتى وقت متأخر من مساء الإثنين، تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

وكانت فيتو انفردت أمس بأن منتخب الشباب مواليد 2005 الذي تأخر تشكيله حتى الآن، سيكون مرتبطًا بالمشاركة في دورة شمال أفريقيا التي تستضيفها مصر بعد ثلاثة شهور وبالتحديد في شهر نوفمبر المقبل، كما أن منتخب الناشئين مواليد 2008، الذي تأخر تشكيله أيضًا سيكون مرتبطًا بالمشاركة في دورة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في الجزائر بعد شهرين تقريبًا، وبالتحديد في شهر أكتوبر المقبل.

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المتحدة ترعى دوري المحترفين

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني أ (دوري المحترفين) إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولي "٢٠ ناديًا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديًا".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجبلاية الذي عقد أمس الإثنين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لحسم ملف تطبيق دوري المحترفين (القسم الثاني أ) من عدمه.

كما شهد اجتماع مجلس الجبلاية أمس الإثنين، اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.

 

صرف مستحقات الحكام

وبدأ اتحاد الكرة في صرف المستحقات المتأخرة بعد إرسال  اللجان الفرعية، رقم الحساب الخاص بهم واسم البنك، وإرسال الكشوفات بأسماء قضاة الملاعب.

وبدأ اتحاد الكرة أمس الأحد الماضي، في صرف المستحقات المتأخرة لحكام الدوري القسمين الثاني والثالث بعد معاناتهم من تأخر صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على حكام الدوري الممتاز وزملائهم في الأقسام الأدنى، بعد تسريب النسبة التي ينوي مجلس الجبلاية صرفها للحكام خلال الساعات القادمة.

 

النسب المقرر صرفها من مستحقات الحكام المتأخرة

وكشف مصدر مطلع باتحاد الكرة لفيتو، أن مجلس الجبلاية سيقوم بصرف مستحقات الدور الأول فقط لحكام القسم الثاني وكذلك سيتم صرف مستحقات الدور الأول لحكام القسم الثالث ومستحقات الدور الأول لحكام القسم الرابع ومستحقات حكام مباريات دوري الجمهورية أ وب كاملة ومعها الكرة النسائية.

ولم يكشف المصدر عن النسبة المقرر صرفها لحكام القسم الأول (الدوري الممتاز)، وإن كانت كل الشواهد تشير إلى أنه سيصرف لهم 50% من مستحقاتهم المتأخرة، على أن يتم صرف باقي المستحقات قبل انطلاقة الموسم الجديد.

 

تبادل الاتهامات بين بيريرا ومجلس الجبلاية

البرتغالي فيتور بيريرا وصلته الكثير من المعلومات في الفترة الماضية، عن أن وسائل الإعلام تشن ضده حملة هجوم ضارية وتطالب برحيله عن لجنة الحكام وتوفير ألاف الدولارات التي يتقاضاها من أموال الدولة، خاصة أن مستوى التحكيم في تراجع مستمر، الأمر الذي أغضب بيريرا كثيرا من أعضاء مجلس حيث يعتبرهم الخواجة سببًا كبيرًا فيما يشهده التحكيم المصري من أزمات بسبب ضغط مباريات الدوري خلال الفترة الماضية، وهو ما حرمه من إقامة معسكرات تدريبية للحكام وعقد محاضرات عملية ونظرية للارتقاء بمستوى الحكام، إلى جانب الأزمة الكبرى المتمثلة في عجز مجلس الجبلاية في صرف مستحقات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم المنقضي.

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اتحاد الكرة مجلس ادارة اتحاد الكرة منتخب الشباب مواليد 2005 منتخب الناشئين مواليد 2008 دوري المحترفين جمال علام صرف مستحقات الحكام

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