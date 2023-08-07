الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يتجاهل تشكيل منتخب الناشئين وبطولة شمال أفريقيا بعد شهرين

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، أزمة جديدة تورط فيها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعدما تجاهل تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، على الرغم من موافقة مصر على المشاركة في بطولة شمال أفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في الجزائر في شهر أكتوبر المقبل، أي بعد حوالي شهرين. 

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا، هل سيقوم اتحاد الكرة خلال الأيام القادمة بالإعلان عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، ليكتفي بفترة شهرين أو أقل لتجهيز الفريق لدورة شمال أفريقيا بالجزائر.

Advertisements

وفي حال لم يسرع مجلس إدارة اتحاد الكرة في تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2008، خلال الأيام القريبة القادمة، فلن يكون أمامه حل سوى الاعتذار عن المشاركة في دورة شمال أفريقيا تحت 17 سنة، وبالتالي إهدار فرصة الاستفادة من احتكاك قوي للفريق في بداية استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين 2025.

يتوجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، غدا الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، لحضور مباريات الدور قبل النهائي والنهائي بالبطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان” بدعوة من الاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم.

كما يشارك رئيس اتحاد الكرة المصري، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم.

 

اتحاد الكرة يعتمد تطبيق دوري المحترفين

قرر اتحاد الكرة في اجتماعه ظهر اليوم تطبيق دوري المحترفين رسميا لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، وتم الاتفاق على تطبيق  نظام جديد لأول مرة في الصعود للدوري الممتاز.

 

 وجاءت القرارات على النحو التالي: 

قرارات اتحاد الكرة

 

النسب المقرر صرفها من مستحقات الحكام المتأخرة

وكشف مصدر مطلع باتحاد الكرة لفيتو، أن مجلس الجبلاية سيقوم بصرف مستحقات الدور الأول فقط لحكام القسم الثاني وكذلك سيتم صرف مستحقات الدور الأول لحكام القسم الثالث ومستحقات الدور الأول لحكام القسم الرابع ومستحقات حكام مباريات دورى الجمهورية أ وب كاملة ومعها الكرة النسائية.

 

ولم يكشف المصدر عن النسبة المقرر صرفها لحكام القسم الأول (الدوري الممتاز)، وإن كانت كل الشواهد تشير إلى أنه سيصرف لهم 50% من مستحقاتهم المتأخرة، على أن يتم صرف باقي المستحقات قبل انطلاقة الموسم الجديد.

تبادل الاتهامات بين بيريرا ومجلس الجبلاية

البرتغالي فيتور بيريرا وصلته الكثير من المعلومات في الفترة الماضية، عن أن وسائل الإعلام تشن ضده حملة هجوم ضارية وتطالب برحيله عن لجنة الحكام وتوفير ألاف الدولارات التي يتقاضاها من أموال الدولة، خاصة أن مستوى التحكيم في تراجع مستمر، الأمر الذي أغضب بيريرا كثيرا من أعضاء مجلس حيث يعتبرهم الخواجة سببا كبيرا فيما يشهده التحكيم المصري من أزمات بسبب ضغط مباريات الدوري خلال الفترة الماضية، وهو ما حرمه من إقامة معسكرات تدريبية للحكام وعقد محاضرات عملية ونظرية للارتقاء بمستوى الحكام، إلى جانب الأزمة الكبرى المتمثلة في عجز مجلس الجبلاية في صرف مستحقات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم المنقضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتحاد الكرة مجلس ادارة اتحاد الكرة جمال علام منتخب الناشئين مواليد 2008 بطولة شمال أفريقيا تحت 17 سنة اخبار اتحاد الكرة المصري

مواد متعلقة

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

افتكاسات اتحاد الكرة، لأول مرة فريق يصعد من الدرجة الثالثة للممتاز مباشرة

مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع اليوم لحسم أزمة دوري المحترفين

الأكثر قراءة

القضية تمتد عاما آخر، شبانة يفجر مفاجأة بشأن مهلة فيفا لـ كهربا

هبوط جديد يضرب الذهب مساء الاثنين 7-8-2023، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة

ابنة طلعت زكريا ترد على شائعة وفاة والدها مقتولا (فيديو)

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

تامر أمين يكشف مفاجأة عن علاقة كولر بسيد عبد الحفيظ

محاولة اغتيال زيلينسكي، جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في نهاية التعاملات

Advertisements

منوعات

المزيد

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

روسيا تستعد لإطلاق أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 7-8-2023

سعر السكر اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 7-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وحدوث الطلاق

المزيد
الجريدة الرسمية