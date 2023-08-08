"سفراء ضد الفساد" ورشة عمل تدريبية بمركز شباب الكفر الجديد بميت سلسيل

نفذ مركز شباب الكفر الجديد التابع لإدارة شباب ميت سلسيل، ورشة عمل تدريبية سفراء ضد الفساد.



جانب من ورشة العمل التدريبية، فيتو

وحضر ورشة العمل إبراهيم أبو الغيط رئيس قسم الطلائع بالإدارة، ومي الهواري المدير التنفيذي بالمركز، وأحمد ممدوح المدير المالي بالمركز، ومحمد رزق مشرف الأنشطة، وأعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

جانب من الورشة التدريبية بمركز شباب الدقهلية، فيتو

يهدف المشروع الى تمكين الطلائع بمركز الشباب لمقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من الطلائع كسفراء وميسرين، بالإضافة الى " التعلم عن طريق الأقران" ليصبحوا أداة بناء للوطن وليست وسيلة هدم والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا.

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جانب من الورشة التدريبية بمركز شباب الدقهلية، فيتو

أكد إيهاب شعير مدير الإدارة، على أن المشروع يهدف كذلك الى زيادة ارتياد الطلائع داخل مراكز الشباب، وتعزيز روح الولاء والانتماء للمؤسسات الشبابية والتربوية ولأسرهم، مما يولد لديهم حب الوطن والتغيير الايجابي للأفضل، بالإضافة الى تمكين جيل جديد من طلائع مصر لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصري لخلق مجتمع مصري متماسك.

جانب من الورشة التدريبية بمركز شباب الدقهلية، فيتو

يتضمن البرنامج التدريبي محاور عدة منها:( نبذ العنف - محاربة الغش - عدم التمييز- الحد من التحرش – المسئولية - مواجهة الشائعات - والحفاظ على الممتلكات العامة )، مشيرا أن البرنامج في صورته الحالية مر بمرحلة أولى استهدفت اعداد دليل تدريبى وخطة عمل لوضع الخطوط العامة لتقليل ومحو نسبة الفساد المجتمعى, علاوة على اعداد ورش عمل تفاعلية في مجموعة من الموضوعات الحياتية.

جانب من الورشة التدريبية بمركز شباب الدقهلية، فيتو

تأتي ورشة العمل التدريبية لمشروع سفراء ضد الفساد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإيهاب شعير مدير عام إدارة شباب ميت سلسيل.