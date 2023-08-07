وزير الشباب والرياضة يعين عصام سراج الدين مساعدًا للتسويق والشئون التجارية

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتعيين الدكتور عصام سراج الدين مساعدًا للوزير للتسويق والشئون التجارية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يأتي فى ضوء سياسة تمكين القيادات الشبابية المؤهلة والقادرة على الإدارة بكفاءة عالية بمختلف القطاعات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة على كافة الأصعدة.

وتولى الدكتور عصام سراج الدين العديد من المناصب خلال الفترة الماضية بالمنشآت الرياضية وداخل ديوان الوزارة، كان أخرها رئيس وحدة التسويق، ويتمتع بخبرات عديدة فى مجال التسويق الرياضى، وهو حاصل على درجة الدكتوراة فى التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (إدارة وتطوير الحقوق التجارية للأندية المحترفة لكرة القدم) من جامعة حلوان ودرجة الماجيستير في التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (دراسة مقارنة بين إدارة الأندية الأهلية وأندية الشركات المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم بمصر).

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كما سبق وأن شغل عصام سراج الدين منصب مدير تسويق النادي الأهلي.

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور أشرف صبحي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز شباب الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة لمتابعة وافتتاح العديد من المشروعات التى تقوم وزارة الشباب بتنفيذها وتطويرها بالمركز.

وقامت مجموعة من الطلائع بتنفيذ عرض فنى فى بداية جولة وزير الشباب ومحافظ الجيزة كما قام الدكتور اشرف صبحي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد معرض أندية الفتاة وحرص وزير الشباب على زيارة كافة ارجاء المعرض وتناول صبحي الحديث مع الفتيات المشاركات فى المعرض.

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من المشروعات بمركز شباب الكوم الأخضر

فيما قام وزير الشباب ومحافظ الجيزة بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الكوم الأخضر والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات خطة الوزارة التنفيذية.

يذكر أن الملعب الخماسي الجديد والذي تم تنفيذه حديثا يستضيف مباريات دوري الشوارع والذي تم الإعلان عن إطلاقه مؤخرا من قبل وزير الشباب.

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من المشروعات بمركز شباب الكوم الأخضر

وتابع صبحي وراشد تدريبات فريق مشروع " ١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم " والذى تقوم الوزارة بتنفيذه والإشراف عليه بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى وتقوم فكرة المشروع على نشر كرة القدم النسائية حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وفق برنامج متكامل، بالإضافة إلى اكتشاف المشروع للمواهب النسائية بمجال كرة القدم.



مركز شباب الكوم الأخضر

كما حرص وزير الشباب ومحافظ الجيزة على تفقد قاعة الأفراح التابعة لمركز الشباب والتى نفذتها الوزارة حديثا، وفى نهاية جولته بمركز شباب الكوم الأخضر قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لحمام السباحة بالمركز والذي تقوم الوزارة بتحمل تكلفته كاملا وتنفذه ضمن خطتها الاستثمارية.

وأكد وزير الشباب استمرار التطوير لجميع مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية نظرا لأهمية ما تقدمه تلك المراكز والأندية من خدمات وتلبية احتياجات أبنائنا بالإضافة إلى زيادة وتنمية الوعي لدى شبابنا.

مبادرة صيف شبابنا

وأشار صبحي أن الوزارة قد أطلقت فى هذا الصيف مبادرة " صيف شبابنا" تلك المبادرة التى تتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب والأندية في جميع محافظات الجمهورية خلال فترة الإجازة الصيفية، والتى يتم تنفيذها من خلال مراكز الشباب في إطار تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية.