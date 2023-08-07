عبد الغني هندي: أحمد عمر هاشم ضحك بعد سماع شائعة وفاته وحالته مستقرة

أحمد عمر هاشم، قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:"الدكتور أحمد عمر هاشم أجرى عملية جراحية اليوم وخرج من الإفاقة ودخل عرفة المتابعة بالعناية المركزة وهو في تمام الوعي والصحة والذكر".



موعد خروج أحمد عمر هاشم من المستشفى

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”:"من المتوقع خروج الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى خلال يومين، ليعود إلى أحاديثه والظهور على الشاشات قريبا".

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رد فعل أحمد عمر هاشم بعد شائعة وفاته

ولفت إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم ضحك فور سماعه شائعة وفاته.

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بيانا رسميا من أجل الرد على شائعة وفاة والتي انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة الدكتور أحمد هاشم بعد رحلة طويلة من خدمة الدعوة الإسلامية.

حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وجاء نص بيان الصفحة كالتالي: "أولًا لدكتور أحمد عمر هاشم من أكبر علماء الأمة العربية والإسلامية وهو عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق وله أكثر من 120 مؤلفا من أكبر مؤلفات الإسلام آخرها شرح صحيح البخاري 16 مجلدا كل مجلد 600 صفحة وكان سلفنا الصالح إذا شرح أحدهم كتابا مثل هذا لقب بالإمامة كالإمام ابن حجر والإمام النووي وغيرهما فهل يليق أن نتناول بالشائعات الكاذبة مثل هذه الشخصية العالمية بمثل هذه المفتريات التي أشاعها بعض المواقع وادعت زورًا وبهتانًا أنه قد فارق الحياة في مصلحة من هذه البلبلة".

تعليق أحمد عمر هاشم على شائعة وفاته



وأكدت إدارة الصفحة أنها تغيض بأصحاب الضمائر الشريفة والذمم النظيفة أن تسد الأبواب فى وجوة الكذابين من أصحاب هذه المواقع لأن الرسول صلى الله علية وسلم عندما سئل أيكون المسلم كذابا قال لا معنى هذا أنهم غير مسلمين وهؤلاء قد جربنا عليهم الكذب مرات ومرات".



واختتم الصفحة بيانها: "وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ونقول لهم توبوا إلى الله وارجعوا إليه فإن أمامكم يوما قريبًا ستحاسبون فيه على ذلك وانتظروا عقوبتكم في الدنيا قبل الآخرة ألا هل بلغت اللهم فاشهد".