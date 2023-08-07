انتظروا عقوبتكم في الدنيا قبل الآخرة، رد ناري من صفحة أحمد عمر هاشم على شائعة وفاته

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بيانا رسميا من أجل الرد على شائعة وفاة والتي انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة الدكتور أحمد هاشم بعد رحلة طويلة من خدمة الدعوة الإسلامية.

حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم



وجاء نص بيان الصفحة كالتالي:"أولًا لدكتور أحمد عمر هاشم من أكبر علماء الأمة العربية والإسلامية وهو عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق وله أكثر من 120 مؤلفا من أكبر مؤلفات الإسلام آخرها شرح صحيح البخاري 16 مجلدا كل مجلد 600 صفحة وكان سلفنا الصالح إذا شرح أحدهم كتابا مثل هذا لقب بالإمامة كالإمام ابن حجر والإمام النووي وغيرهما فهل يليق أن نتناول بالشائعات الكاذبة مثل هذه الشخصية العالمية بمثل هذه المفتريات التى أشاعها بعض المواقع وادعت زورًا وبهتانًا أنة قد فارق الحياة في مصلحة من هذه البلبلة".

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تعليق أحمد عمر هاشم على شائعة وفاته

وأكدت إدارة الصفحة أنها تغيض بأصحاب الضمائر الشريفة والذمم النظيفة أن تسد الأبواب فى وجوة الكذابين من أصحاب هذه المواقع لأن الرسول صلى الله علية وسلم عندما سئل أيكون المسلم كذابا قال لا معنى هذا أنهم غير مسلمين وهؤلاء قد جربنا عليهم الكذب مرات ومرات".



واختتم الصفحة بيانها: "وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ونقول لهم توبوا إلى الله وارجعوا إليه فإن أمامكم يوما قريبًا ستحاسبون فية على ذلك وانتظروا عقوبتكم في الدنيا قبل الآخرة ألا هل بلغت اللهم فاشهد".