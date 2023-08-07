5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

يرقد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف حاليا في أحد المستشفيات عقب إجراء عملية جراحية دقيقة.

ونرصد أبرز المعلومات عن علاقة الرئيس السيسي الشيخ أحمد عمر هاشم:

المشهد الأول

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق كما حرص الرئيس السيسي على النزول من المنصة خلال احتفال المولد النبوي الشريف لتكريم هاشم وتقبيل رأسه.

المشهد الثاني

صافح الرئيس السيسي مؤخرا الدكتور أحمد عمر هاشم فور دخول الرئيس قاعة حفل ليلة القدر حيث اطمأن الرئيس السيسي على صحة الدكتور أحمد وذلك عقب خروج الدكتور من المستشفى إثر وعكة صحية ألمت به مؤخرا

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المشهد الثالث

وجه الرئيس السيسي تحية خاصة إلى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أثناء كلمته باحتفالية المولد النبوي التي عقدتها وزارة الأوقاف مؤخرا حيث حرص الرئيس السيسي على تحية الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر والذي ظهر على كرسي متحرك أثناء احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف حيث دار بينه بين الرئيس السيسي حوار ودي قصير فقد حرص الرئيس على الذهاب إليه والتحدث معه عقب إلقاء كلمته كما حرص الرئيس السيسي على مصافحة عضو كبار العلماء بعد انتهاء الاحتفال.

المشهد الرابع

علق الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية خاصة له أثناء كلمته باحتفالية المولد النبوي التي عقدتها وزارة الأوقاف مؤخرا.



حب السيسي للعلم والعلماء

وقال هاشم: "تحية الرئيس السيسي لي يبرهن بصدق أنه يحب العلم والعلماء وله حاسة دقيقة وعميقة في معالجة ما ينبغي أن يقوم به العلماء في هذه المرحلة وهذا ما أوضحه في كلمته".

دعوة عمر هاشم للسيسي

وتابع: "شكرا للرئيس السيسي علي حبه وتقديره للعلم والعلماء ولا يكفى أن نشكره بألسنتنا ولكننا ندعو الله ان يحفظه ويديم عليه نعمة التوفيق لما فيه الخير والازدهار".

شدة تواضع السيسي

وأكمل: "من شدة تواضعه أنه جاءنا وانا جالس ولم يرد لي أن أقف وهو يعلم أن الرسالة التي قمنا ونقوم به سنسأل عنها أمام الله".

دور علماء الدين

وأشار: "ودورنا أن ننقذ اوطاننا من الفكر الملوث والثقافة الظلامية التي انتشرت ولا تزال تنتشر وقدمت موسوعة من 1000 الأحاديث الصحيحة ستنشر قريبا وهي أكبر رد على الذين يستغلون بعض الأحاديث وينسبوها للرسول ظلما وعدوانا".

ولفت: "يجب أن نستجيب لدعوة الرئيس لبناء وعي كامل من أجل أن يذهب الظلام والفكر الملوث واقترح أن تعود جلسات الحوار التي خضناها في الثمانينيات حين كان برنامج ندوة الرأي".

المشهد الخامس

وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مؤخرا خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لعنايته بعلماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، حيث وجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر، حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهود الحثيثة في متابعة حالة فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم؛ حيث بادر فضيلته فور علمه بتطور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الإمام الطيب يقف دائما بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

وأوضح رئيس الجامعة أن فضيلة الإمام الأكبر عندما عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حفظه الله، وافق فخامته مباشرةً على إرسال طائرة مجهزة طبيًّا لنقل فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم إلى مصر للعلاج، لافتًا إلى أن هذا الموقف النبيل يعكس عناية فخامة السيد رئيس الجمهورية بالعلم والعلماء.

نشأة الدكتور أحمد عمر هاشم

نشأ الدكتور أحمد عمر هاشم في أسرة معروفة تشتهر بالصلاح والنسب الشريف، حيث يعود نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من مواليد 6 من شهر فبراير عام 1941م، في قرية تسمى "أبوهاشم" نسبة إلى عائلته، وهي تتبع قرية بني عامر بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

كان الأب حريصًا على أن ينشئه على حب العلم والعلماء والصالحين، فحفظ القرآن الكريم في كتّاب قرية الشيخ أبوهاشم، وبعد أن أتم حفظ كتاب الله التحق بمعهد الزقازيق الديني، وتدرج في مراحل تعليمه حتى تخرج في كلية أصول الدين عام 1961.

وفى عام 1967، حصل على الإجازة العالمية، ثم عين معيدًا بقسم الحديث في كلية أصول الدين، وحصل على الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، كما حاز على درجة الدكتوراه في نفس التخصص، ليصبح أستاذًا للحديث وعلومه منذ عام 1983.



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