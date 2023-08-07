الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

حالة الطقس، قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الأيام المقبلة ستشهد انخفاضات ملحوظة في الحرارة بأقل من 4 درجات عن اليوم".

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "درجات الحرارة الأيام المقبلة ستكون حول معدلاتها الطبيعية حيث تسجل القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة بنهاية الأسبوع الجاري".

نشاط للرياح على شواطئ السواحل الشمالية

ولفت إلى أن وجود نشاط للرياح الأيام المقبلة سيؤدي الي اضطراب حركة الملاحة بالبحر المتوسط في الإسكندرية ومطروح والعلمين وبلطيم والساحل الشمالي ودمياط من ارتفاع الأمواج.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء



ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية



وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.



ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣.