فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمركز الأورام جامعة المنصورة
استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، وفد مسئولي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة فب إطار فعاليات الحملة الرئاسية 100 يوم صحة.
يضم الوفد الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة العلمية للمبادرة، الدكتورة نرفانا حسين منسق المبادرة الرئاسية لصحه المرأة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد حسن عضو المكتب التنفيذي للمبادرة.
وذلك بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتورة إيناس عبد الحليم أستاذ علاج الأورام وعضو مجلس النواب، الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام
يأتي اللقاء في إطار بدء فعاليات الحملة الرئاسية 100 يوم صحة بجامعة المنصورة والتي تتضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وقد بدأت الفعاليات اليوم بمركز الأورام بعقد ندوات تثقيفية وعرض لأعمال المركز منذ بدء المبادرة ويوم علمي لتخصصات الباثولوجى والأشعة مع عمل لجنة متعددة التخصصات لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بسرطان الثدي والكشف المبكر له وطرق علاجه.
وأشاد الجميع بالدور الفعال لمركز أورام المنصورة في المبادرة الرئاسية لسرطان الثدي وارتفاع نسب الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي
وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خلال اللقاء أهمية المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والتي تم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية والتي تقدم مئات الخدمات للسيدات في مصر وأن الدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية لعب دورًا بالغ الأهمية في نجاحها.
كما أكد على دور المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية ممثلة فى مركز الأورام والأقسام الأخرى والتي تشمل الكشف والعلاج لسرطان الثدي، وهذا يبث الطمأنينة فى نفوس السيدات.
قام الدكتور هشام الغزالي بعرض محاور المبادرة الرئاسية، وهي زيادة الوعي، والكشف المبكر، والتشخيص، والعلاج وأن المبادرة تهدف لتغطية جميع محافظات مصر.
مؤكدا على أهمية التعاون مع جميع مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية، لتبادل الخبرات ودعم تحقيق محاور مبادرة مكافحة السرطان.
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