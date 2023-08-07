الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تبحث سُبل التعاون مع رئيس جامعة حلوان لتقديم الأنشطة للطلبة

نيفين الكيلاني وزيرة
نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فيتو

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون بين الوزارة والجامعة، في مجالات الثقافة والفنون ورعاية الموهوبين.

 

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة وجامعة حلوان 

 أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال لقائها مع رئيس جامعة حلوان، أهمية التعاون مع الجامعات المصرية، حتى تصل الخدمات الثقافية إلى كافة الطلاب، والمساهمة في رفع وعيهم الثقافي، عن طريق تنظيم معارض للكتاب، وملتقيات فنية، وورش اكتشاف المواهب، وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

 

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وأبدت وزيرة الثقافة، سعادتها بالتعاون مع جامعة حلوان، في تقديم أنشطة إبداعية يستفيد منها طلاب الجامعة، إلى جانب دراسة توقيع بروتوكول للتعاون بين الوزارة والجامعة، للتعاون بمختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

 

إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات، والتي سبق إطلاقها بعدد من الجامعات، ومنها: "ابدأ حلمك سينما "، و"ابدأ حلمك مسرح".

مسرح جامعة حلوان 

ومن جانبه، أكد دكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية التعاون مع وزارة الثقافة، بما تملكه من خبرات فنية وثقافية، مشيرًا أن الجامعة تنظم العديد من المسابقات للطلاب بمجالات الفنون والآداب، منها: برنامج "انت نجم" والذي استطاع اكتشاف 40 موهبة في الغناء، و60 في الفنون، وأوضح أن الجامعة تمتلك مسرحًا يسع 1400 مقعد.

وأوضح قنديل، أن الجامعة يسعدها التعاون مع وزارة الثقافة، لتقديم أنشطة ثقافية وفنية خلال "أسبوع شباب الجامعات"، الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر المُقبل،  بمشاركة 35 جامعة مصرية.

 

حضر الاجتماع: الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الفنان هشام عطوة، مستشار وزير الثقافة للشئون الفنية والثقافية، الدكتور الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة، ومن جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبو الدهب،  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور أحمد فاروق، مستشار  رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور هابي حسني، مساعد رئيس الجامعة  للأعمال الهندسية، الدكتور محمد أشرف رضا،  مستشار  رئيس الجامعة للفنون.

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