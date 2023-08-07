رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بمركز بيوتكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأعمال التطوير والتجديد التي تشهدها جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم على جميع المستويات؛ جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ لأعمال التجديد والتطوير بمركز بيوتكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية بكلية العلوم بنين بالقاهرة، والاحتفال بمرور 25عامًا على تأسيس المركز (اليوبيل الفضي).

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جامعة الأزهر

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن هذه الجهود العلمية والبحثية على مدار ربع قرن من الزمان حافل بالعطاء العلمي من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة.

وعقب الافتتاح قام رئيس الجامعة بتفقد معامل المركز، وشاهد الأجهزة الحديثة المتطورة التي تسهم في دعم مسيرة البحث العلمي ورفع تصنيف جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا من خلال مخرجاتها العلمية والبحثية، بجانب مشاهدة فيلم تسجيلي حول سيرة ومسيرة عطاء المركز على مدار 25 عامًا في خدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

مركز بيوتكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية

كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم بنين بالقاهرة، والدكتور أحمد رمضان صوفي، مدير المركز، والدكتور هشام محمد مهدي، والدكتور أحمد فؤاد، والدكتور محمد سعداوي، والدكتورة غادة الشربيني، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.



رئيس جامعة الأزهر يوجه باستثمار منتجات كلية الزراعة لخدمة منسوبي الجامعة

وفي سياق متصل أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية لكلية الزراعة بالقاهرة.

تضمنت الجولة المرور على مخبز الكلية، إضافة إلى موقع بيع المنتجات الغذائية، بجانب تفقد مواقع الإنتاج المختلفة في الكلية.

ووجه رئيس الجامعة إدارة الكلية باستثمار منتجات الكلية من اللحوم الطازجة، والطيور، والبيض، والأسماك، إضافة إلى منتجات الألبان؛ لخدمة منسوبي الجامعة وبيعها بأسعار مناسبة؛ طبقا لتوجه الدولة المصرية نحو التخفيف على المواطنين.



وقد رافق رئيس الجامعة في الجولة الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، إضافة إلى رؤساء الأقسام بالكلية.