مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، انطلاق الدوريات الخمس الكبرى (الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي)، حيث تفصلنا أيام قليلة عن بدء الموسم الجديد 2023-2024 لهذه المسابقات.

مواعيد انطلاق الدوريات الخمس الكبرى

وينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أغسطس، وفي نفس اليوم ينطلق أيضا الدوري الإسباني والدوري الفرنسي.

بينما ينطلق الدوري الألماني يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، وينطلق الدوري الإيطالي يوم السبت 19 أغسطس.

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مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة

أصغر ملاعب الدوري الإنجليزي

يعتبر ستاد لوتون تاون الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي هو الأصغر في البريميرليج في الموسم الحالي حيث بلغت مقاعده إلي 10 آلاف و226 مقعدا ويأتي كأصغر ثالث ستاد في الدوريات الخمس الكبرى في الموسم 2024/2023.

وتأهل فريق لوتون تاون من دوري التشامبيونشب إلى البريميرليج هذا الموسم ليخوض غمار دوري الكبار في إنجلترا بعدما احتل المركز الثالث برصيد 80 نقطة خلف بيرنلي المتصدر ورصيده 101 نقطة وشيفيلد صاحب المركز الثاني برصيد 91 نقطة.

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