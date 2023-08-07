بمشاركة محمد صلاح.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

الدوري الإنجليزي، تستعد فرق البريميرليج لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس الحالي وسط منافسة قوية بين الفرق الكبري وترقب من جميع عشاقه حول العالم.

محمد صلاح وحقيقة اجتماعه مع رئيس اتحاد جدة

حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على توديع زميله في الريدز البرازيلي فابينيو المنتقل حديثا لنادي اتحاد جدة السعودي.

Advertisements

وفور إعلان الاتحاد عن الصفقة، انتشرت صورة من داخل مقطع فيديو صفقة فابينيو، كإشارة إلى احتمالية انتقال محمد صلاح نجم الريدز إلى الفريق هذا الصيف.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل انتشرت صورة للمصري مع أنمار الحائلي في اجتماع خاص جمع بين الاثنين.

وأكدت تقارير سعودية أن الصورة مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

وكتب صلاح على حسابه بموقع تويتر: شكرًا لك على صداقتك وعلى كل ما فعلته للفريق على مر السنين، سوف نفتقدك يا ​​(فلاكو)، أتمنى لك كل خير.

وقال محمد صلاح في فيديو مجمع لنجوم ليفربول عبر حساب النادي على موقع تويتر: "صديقي قضينا وقتًا رائعًا هنا وكانت رحلة جيدة، ذاكرتي المفضلة معك أعتقد أنها كانت في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا".

واختتم محمد صلاح رسالته إلى فابينيو قائلًا: "أنت شخص عظيم ولاعب أعظم، أتمنى التوفيق لك مع الاتحاد، أراك قريبًا".

كلوب يتحدث عن ترتيب قادة ليفربول

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على ترتيب النجم المصري محمد صلاح بين قادة الريدز في الموسم الجديد.

وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "مجموعة القيادة ستتكون من فيرجيل فان دايك وأرنولد وروبرتسون وأليسون ومحمد صلاح، ولديهم جميعًا إمكانات القائد، سيكون للخماسي دور مهم جدًا".

وأضاف: "يريد فان دايك أن يكون قائدًا، وهو قائد. يجب أن يتقدم خطوة للأمام (في ترتيب القادة)، مثلما يجب أن نتقدم جميعًا. أنا متأكد تمامًا أنه يشعر بالفخر والشرف، كما أعتقد أنه القرار المنطقي".

وتابع: "ترينت مستعد كي يكون قائدا للفريق، إنه من أبناء النادي، وتطور كثيرًا كلاعب وشخص، أردته أن يكون في هذا الدور".

وزاد: "روبرتسون لا يمكن تجاهله في مجموعة القيادة لأنه قائد بالفطرة. روبو لديه بعض خصائص ميلنر التي جلبها إلى الفريق، مثل انضباطه. وهو قائد منتخب إسكتلندا، لذلك يعرف كيفية التعامل مع مختلف الحالات".

وتابع: "إذا كانت الأمور على ما يرام في الملعب، فلا يحتاج أحد إلى مجموعة القيادة، لكن نحتاج إليها في اللحظات التي ليست كما نريد بنسبة 100%".