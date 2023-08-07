اليونايتد في المقدمة، تاريخ بطولة كأس السوبر الإنجليزي

توج فريق أرسنال ببطولة كأس الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي)، بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على ملعب ويمبلي.

ونعرض لكم في التقرير التالي تاريخ القاب الدرع الخيرية:

تاريخ الكبار في كأس الدرع الخيرية

مانشستر يونايتد 21 لقبا.

أرسنال 17 لقبا.

ليفربول 16 لقب.

إيفرتون 9 ألقاب.

توتنهام 7 ألقاب.

مانشستر سيتي 6 ألقاب.

تشيلسي 4 ألقاب.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

سجل بالمر الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك أرسنال بالدقيقة 76، بعد تصويبة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك رامسديل، وسجل تروسارد هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المتحسب، بدلا من الضائع بعد تصويبة غيرت اتجاهها بعد ارتطامها بـ أكانجي.

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أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

بدأت المباراة بضغط قوي من الفريقين وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في نصف الملعب.

وبعد مرور دقائق استطاع السيتي السيطرة على الكرة بينما لعب ارسنال على التحولات الهجومية.

وفي الدقيقة 13 كانت أخطر هجمة في اللقاء بعد تسديدة قوية من رودري كادت أن تسكن شباك أرسنال.

وفي الدقيقة 22 كاد أرسنال أن يباغت السيتي بالهدف الأول عن طريق تصويبة من هافيرتز ولكن تصدى لها أورتيجا.

وبعد الدقيقة 25 سيطر أرسنال على الكرة بينما تراجع السيتي إلى الخلف قليلا.

وفي الدقيقة 39 كرر هافيرتز تصويباته القوية وكادت تسفر عن الهدف الأول ولكن تصدى لها أوريتجا.

وفي الدقيقة 43 سدد رودري كرة خادعة من نصف الملعب بعد ما رأى رامسدل متقدما عن مرماه ولكن التصويبة جاءت فوق العارضة.

أحداث الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

بدأ الشوط الثاني قويا بين الفريقين وتبادلا السيطرة على الكرة.

وأجرى مانشستر سيتي أول تغيير بخروج جرليتيش ونزول فودين.

وفي الدقيقة 70 أجرى جوارديولا تبديلين بإخراج هالاند وكوفاسيتش ونزول بالمر ودي بروين.

وفي الدقيقة 70 كاد بالمر أن يسجل الهدف الأول بعد تبادل رائع للتمريرات من دي بروين إلى فودين إلى بالمر الذي سددها بقوة ولكن تصطدم بدفاع أرسنال وتخرج لركنية.

وسجل بالمر الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك أرسنال بالدقيقة 76، بعد تصويبة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك رامسديل.

ودفع أرتيتا بالمهاجم نيكتياه في الدقيقة 80 أملا في تعديل النتيجة قبل انتهاء المباراة.

وسجل تروسارد هدف التعادل لأرسنش في الدقيقة العاشرة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع.

مواعيد بداية الدوريات الخمس الكبري

الدوري الإنجليزي الممتاز ينطلق يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 بمواجهة قوية بين مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يستضيف بيرنلي الصاعد إلى البريميرليج.

ينطلق الموسم الكروي الجديد للدوري الإسباني يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وستنتهي مباراته الأخيرة يوم الأحد 26 مايو 2024.

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم الأحد 20 أغسطس المقبل، كما ستُقام منافسات الجولة الختامية يوم الأحد 26 مايو 2024.

ينطلق الموسم الكروي في ألمانيا يوم الجمعة 18 أغسطس 2023، أما ختامه سيكون يوم السبت 18 مايو 2024.

ينطلق الموسم الجديد للدوري الفرنسي يوم 12 أغسطس المقبل على أن ينتهي يوم السبت 18 مايو 2024 بإقامة مباريات الجولة الـ34.