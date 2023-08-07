الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات ووديات الأندية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات ووديات الأندية

مواعيد مباريات اليوم، يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره النيجيري، كما تلعب أستراليا ضد الدنمارك في دور الـ16 من كأس العالم للسيدات

كما يواجه بايرن ميونخ نظيره موناكو، ويلعب ليفربول مع دارمشتات الألماني وديا قبل انطلاق الدوريات الخمس الكبري.

مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات

نيجيريا × إنجلترا 10:30 ص - beIN Sports HD 1 Premium
أستراليا × الدنمارك  1.30 ظهرا - beIN Sports HD 1 Premium
 

 وديات الأندية


بايرن ميونخ ضد موناكو  6.00 مساء - قناة الشارقة 
ليفربول ضد دارمشتات  9.00 مساء - قناة أبوظبي الرياضية 1

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وعلى صعيد آخر يستعد فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

 

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

تقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

محمد صلاح وحقيقة اجتماعه مع رئيس اتحاد جدة

حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على توديع زميله في الريدز البرازيلي فابينيو المنتقل حديثا لنادي اتحاد جدة السعودي.

وفور إعلان الاتحاد عن الصفقة، انتشرت صورة من داخل مقطع فيديو صفقة فابينيو، كإشارة إلى احتمالية انتقال محمد صلاح نجم الريدز إلى الفريق هذا الصيف.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل انتشرت صورة للمصري مع أنمار الحائلي في اجتماع خاص جمع بين الاثنين.

وأكدت تقارير سعودية أن الصورة مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

وكتب صلاح على حسابه بموقع تويتر: شكرًا لك على صداقتك وعلى كل ما فعلته للفريق على مر السنين. سوف نفتقدك يا ​​(فلاكو). أتمنى لك كل خير.

وقال محمد صلاح في فيديو مجمع لنجوم ليفربول عبر حساب النادي على موقع تويتر: "صديقي قضينا وقتًا رائعًا هنا وكانت رحلة جيدة، ذاكرتي المفضلة معك أعتقد أنها كانت في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا".

واختتم محمد صلاح رسالته إلى فابينيو قائلًا: "أنت شخص عظيم ولاعب أعظم، اتمنى التوفيق لك مع الاتحاد، أراك قريبًا".

الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى

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