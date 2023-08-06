الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى

الدوري الإنجليزي، يواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

تقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأول من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كلوب يتحدث عن ترتيب قادة ليفربول

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على ترتيب النجم المصري محمد صلاح بين قادة الريدز في الموسم الجديد.

وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "مجموعة القيادة ستتكون من فيرجيل فان دايك وأرنولد وروبرتسون وأليسون ومحمد صلاح، ولديهم جميعًا إمكانات القائد. سيكون للخماسي دور مهم جدًا".

وأضاف: "يريد فان دايك أن يكون قائدًا، وهو قائد. يجب أن يتقدم خطوة للأمام (في ترتيب القادة)، مثلما يجب أن نتقدم جميعًا. أنا متأكد تمامًا أنه يشعر بالفخر والشرف، كما أعتقد أنه القرار المنطقي".

وتابع: "ترينت مستعد كي يكون قائدا للفريق، إنه من أبناء النادي، وتطور كثيرًا كلاعب وشخص، أردته أن يكون في هذا الدور".

وزاد: "روبرتسون لا يمكن تجاهله في مجموعة القيادة لأنه قائد بالفطرة. روبو لديه بعض خصائص ميلنر التي جلبها إلى الفريق، مثل انضباطه. وهو قائد منتخب إسكتلندا، لذلك يعرف كيفية التعامل مع مختلف الحالات".

وتابع: "إذا كانت الأمور على ما يرام في الملعب، فلا يحتاج أحد إلى مجموعة القيادة، لكن نحتاج إليها في اللحظات التي ليست كما نريد بنسبة 100%".

وأردف: "أليسون في غرفة الملابس مهم جدًا، لأنه هادئ وإذا قال شيئًا، فالجميع يستمع له، لذلك هذا مهم من وجهة نظر القائد.. إنه قائد بالفطرة".

وواصل: "الشيء نفسه بالنسبة لصلاح، قائد منتخب مصر، وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي، لكن المهاجمين مختلفون، يجب أن يكونوا كذلك.. نحن جميعًا نستفيد من ذلك. لذا نحتاج إليه كنموذج يحتذى به".

واستطرد: "نحتاج لمو باعتباره الشخص الذي يقود المجموعة.. إنه الأول في الضغط والأول في كل هذه الأشياء على الملعب. وخارج الملعب، هو ذكي والجميع يحبه، الجميع يريد أن يكون بجانبه، لذا هو مهم للغاية بالنسبة لنا".

واختتم: "أعتقد أن الثلاثة الأوائل مناسبون بشكل أفضل لجميع مهام قائد ليفربول، ويمكن للاثنين الآخرين أن يصبحا كما كانا دائمًا"