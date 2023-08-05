إسبانيا تسحق سويسرا بخماسية وتتأهل لربع نهائي كأس العالم للسيدات

كأس العالم للسيدات ، حقق منتخب إسبانيا فوزًا كبيرًا أمام سويسرا 5-1 اليوم السبت في ثمن نهائي بطولة كأس العالم للسيدات التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا، لتقطع بطاقة العبور إلى ربع نهائي مونديال للسيدات 2023

وبعد أداء سيء أمام اليابان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات والخسارة 4-0 نجحت إسبانيا في حسم بطاقة ربع النهائي خلال النصف الأول من لقاء سويسرا التي تكبدت الخسارة الأولى في البطولة.

Advertisements

وتناوب على خماسية إسبانيا أيتانا بونماتي (5 و36) وألبا ريدوندو (17) ولايا كودينا (45) وجيني هيرموسمو (70)، فيما أتى الهدف الوحيد لسويسرا بفضل كودينا لاعبة إسبانيا بالخطأ في مرمى فريقها (11).

وتأمل إسبانيا الذهاب بعيدًا في البطولة متسلحة بامتلاك العديد من النجمات اللواتي تألقن مع برشلونة الموسم الفائت.

وتلتقي إسبانيا في ربع النهائي مع المنتخب الفائز من مواجهة هولندا وجنوب إفريقيا.

كأس العالم للسيدات

وتقام كأس العالم للسيدات والتي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا بالتنظيم المشترك، من 20 يوليو إلى 20 أغسطس الجاري

وحقق المنتخب النيوزيلندي بهذا انتصاره الأول على الإطلاق في تاريخ مونديال السيدات بعدما فشل على مدار 15 مباراة في مشاركاته السابقة بالبطولة في تحقيق أي فوز.

ويشارك في البطولة 32 منتخبا لأول مرة بزيادة ثماني فرق عن كأس العالم السابقة التي استضافتها فرنسا عام 2019 عقب تصويت مجلس الفيفا بالإجماع على اقتراح رئيس المنظمة جياني إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 في مونديال فرنسا إلى 32 فريقا في مونديال أستراليا ونيوزلندا.

ورغم أن البعض رأى أن فكرة زيادة المنتخبات المشاركة سوف تأتي على حساب التنافسية وجودة البطولة، إلا أن إنفانتينو أشار إلى نجاح تنظيم مونديال 2019، مؤكدا على أن الخطوة ستكون "حاسمة" من أجل "تعزيز مكانة وانتشار كرة القدم النسائية".

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات

ولم يتوقف الأمر على زيارة عدد المنتخبات، بل أعلن رئيس الفيفا عن زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها مازالت أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات والتي انطلقت هي الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات، وأيضا أول بطولة يُجرى تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما استراليا ونيوزيلندا فيما ستقام المباريات في 10 ملاعب في تسع 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا.

وحازت مدينة سيدني على نصيب الأسد بإجمالي ملعبين من الملاعب التي ستشهد المواجهات.

وسوف تحظى نيوزيلندا بشرف تنظيم المباراة الافتتاحية عندما يواجه منتخبها النرويج في استاد إيدن بارك في أوكلاند.

المنتخبات المرشحة لبطولة كأس العالم للسيدات

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الفرق المرشحة لحمل اللقب نظرا لتصدرها تصنيفات الفيفا للمنتخبات النسائية فضلا عن الفوز بالبطولة مرتين آخرهما كانت نسخة فرنسا قبل أربع سنوات.

ورغم ذلك، يواجه الفريق تحديات لا سيما تقاعد أسطورة كرة القدم الأمريكية كارلي لويد فيما منعت الإصابة انضمام أبرز لاعبات المنتخب.

وتعد إنجلترا من بين الفرق المرشحة خاصة عقب الفوز بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها وثاني إنجاز كروي كبير للبلاد بعد فوز منتخب الرجال بمونديال 1966.

ورغم أن لاعبات منتخب انجلترا لن يلعبن أمام الجماهير الإنجليزية كما كانت الحال في البطولة السابقة، إلا أن الثقة تسود اللاعبات.

ورغم النتائج المخيبة للآمال خلال مباريات الاستعداد للبطولة، إلا أن منتخب ألمانيا النسائي من بين الفرق المرشحة خاصة وأنه كان وصيف بطولة أوروبا العام الماضي حيث خسر المباراة النهائية أمام إنجلترا.

وتضم قائمة المنتخبات المرشحة لنيل اللقب الفريق الإسباني رغم الاضطرابات التي عصفت بالمنتخب العام الماضي عند مطالبة 15 لاعبة برحيل المدرب خورخي فيلدا حيث كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم في حينه أن اللاعبات أظهرن نية للرحيل عن الفريق بسبب التأثير على "حالتهن العاطفية" و"الصحية" مع بقاء فيلدا في منصب المدير الفني.