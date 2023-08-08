خبير: انتعاش الاستحواذات بسبب انتهاز المستثمر الخارجى لانخفاض واضمحلال القيمة السوقية للشركات

شهد السوق العديد من التقلبات وطلبات الاستحواذ المباشر على الشركات او حصص منها بدلا من بناء محافظ متنوعة فى السوق , واكتتابات فى زيادة رأس المال كما يحدث ببلتون، وهذا يرجع الى انخفاض واضمحلال للقيمة السوقية للشركات والكيانات الكبيرة بالبورصة المصرية.

ويستهدف المستثمرون من وراء تلك الخطوات الاستفادة بمنطق الفرصة البديلة للاستثمار، ويكون من الاحرى لدى المستثمر المؤسسى الأجنبى أو العربى شراء كيان قائم بالكامل أو حصص حاكمة فى تلك الشركات بديلا عن بناء مصانع أو الشراكة فى تأسيس جديد لأنشطة مرتبطة للمستثمر.

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الطروحات وطلبات الاستحواذ

قال صفوت عبدالنعيم أن البورصة ما بين الطروحات وطلبات الاستحواذ ما زالت تعانى من تأثيرات سوء الأحوال الاقتصادية العالمية والمحلية وبخاصة تأثرها بارتفاع معدلات التضخم وما يتبعه من إجراءات رفع الفائدة المصرفية، الأمر الذى يؤدى إلى ضعف السيولة الداخلة للسوق وتأثير هذا سلبا على أحجام التداولات وانخفاض متوالى فى القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وأضاف أن هذه العوامل فى ظل عدم وجود محفزات جاذبة للاستثمار بالبورصة كأحد أهم مصادر الاستثمار والتمويل تعكر صفو البيئة الاستثمارية الغير مباشرة ، مما يعيق اى فرص استثمار أو تمويل حكومى بالبورصة من خلال اى طروحات لشركات حكومية ويحتم على الحكومة تأجيل تلك الطروحات لحين تحسن مناخ الاستثمار بشكل عام.

وأكد عبد النعيم على أنه شهدت السوق خلال العام ونصف الأخيرين العديد من طلبات الاستحواذ المباشر على الشركات او حصص منها بدلا من بناء محافظ متنوعة فى السوق , وهذا يرجع الى انتهاز المستثمر الخارجى انخفاض واضمحلال القيمة السوقية للشركات والكيانات الكبيرة بالبورصة المصرية.

لافتا الى أنه من منطلق الفرصة البديلة للاستثمار، يكون من الاحرى لدى المستثمر المؤسسى الأجنبى او العربى شراء كيان قائم بالكامل او حصص حاكمة فى تلك الشركات بديلا عن بناء مصانع او الشراكة فى تأسيس جديد لأنشطة مرتبطة للمستثمر.

وبناء عليه وبعد دراسة المستثمر الخارجى يتقدم إلى هيئة الرقابة المالية بتقديم طلبات استحواذ على أحد الشركات المدرجة، وغالبا تكون تلك الشركات ذات جدوى مالية ورابحة مستقبليا، وينعكس الامر على تلك الشركة ومجلس ادارتها بدراسة العرض والاحتياج المالى للحفاظ على الكيان والمفاضلة بين سعر عرض الشراء او الرفض او تحديد قيمة حقيقية وحالية للشركة بعيدا عن القيمة السوقية المتاثرة بعوامل خارجية ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للشركة.

وتابع، مما سبق يتضح لنا العنصر الوحيد المؤثر على تعدد الاستحواذات خلال عام ونصف هو انتهاز اضمحلال القيمة السوقية للشركات نتيجة عوامل ليس للشركة المستهدفة ونشاطها دور أو يد فى انخفاض قيمة أسهمها بالبورصة.

تداولات بداية الأسبوع



ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات،الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.200 تريليون جنيه، لتربح تحو 15.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% عند مستوى 17697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% عند مستوى 21491 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 3566 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 5274 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 17455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% عند مستوى 21115 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 3505 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 5171 نقطة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء الماضي، أول أيام التداول فى شهر أغسطس، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة.