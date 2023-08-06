انخفاض أسعار البيض اليوم، الشعبة توضح السبب

أسعار البيض اليوم، انخفضت أسعار البيض اليوم في المزرعة بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، لتسجل كرتونة البيض الأبيض سعرا من 96 جنيهًا إلى 98 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 100 إلى 102 جنيه، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 109 إلى 110 جنيهات.

فلماذا انخفضت أسعار البيض في المزرعة بعد فترة استقرار دامت أسبوع، وما هي توقعات أسعار البيض في الفترة المقبلة؟

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض ما بين الاستقرار والانخفاض خلال الشهر الجاري

يقول سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن أسعار البيض تعد مستقرة في الأسواق منذ فترة، بل وانخفضت بعد عدة ارتفاعات قياسية شهدتها أسعار البيض خلال الشهور الماضية.

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سعر كرتونة البيض لا يزيد عن 130 جنيهًا في المناطق الشعبية

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» أن أسعار كرتونة البيض في المناطق الشعبية لا تزيد عن 130 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أسعار البيض انخفضت اليوم لعدة أسباب منها قلة الطلاب على شراء البيض من قبل المواطنين، مع زيادة المعروض من البيض في الأسواق، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي جعل المنتجين يلجأون إلى تسويق البيض سريعًا خوفًا من فساده متأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

أسعار البيض ستواصل الاستقرار خلال أغسطس

وأضاف «السيد» أن أسعار البيض ستظل عند نفس المعدلات الحالية، ولن تشهد أي ارتفاعات خلال الشهر الجاري، بل من المتوقع أن تواصل الاستقرار خلال الشهر الجاري ثم الانخفاض في شهر سبتمبر المقبل.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة ، فيتو

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار البيض في الأسواق، فضلًا عن سعر البيض في بورصة البيض، وأسعار كرتونة البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية:

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم

استقرت الأسعار في بورصة البيض، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100 إلى 100.75 جنيه، أما كرتونة البيض الأحمر فتراوحت من 100 جنيه إلى 103 جنيهات.

أسعار البيض البلدي في الأسواق

عن أسعار البيض البلدي في الأسواق، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض بلدي نحو 130.4 جنيه، تراوحت سعر كرتونة البيض بلدي من 115 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر البيضة البلدي نحو 4.6 جنيه، ليبلغ أقل سعر للبيض البلدي نحو 3.5 جنيه للبيضة الواحدة مقابل 6 جنيهات أعلى سعر لها في الأسواق.

سعر البيض الأحمر في الأسواق

سعر البيض الأحمر في الأسواق، بلغ متوسط سعر كرتونة بيض أحمر نحو 120 جنيهًا، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 105 جنيهات إلى 140 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر البيضة الواحدة نحو 4.1 جنيه، ليتراوح سعر البيض الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات للبيضة الواحدة.

أسعار البيض الأحمر في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

أما أسعار البيض الأبيض في الأسواق، بلغ متوسط سعر كرتونة بيض أبيض نحو 116 جنيهًا، لتتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 95 جنيهًا إلى 140 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر البيضة الواحدة نحو 4.1 جنيه، ليتراوح سعر البيض الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات للبيضة الواحدة.

أسعار البيض الأبيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وفي السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، بلغ سعر بيض أبيض عبوة عدد 10 بيضات بسعر 56 جنيهًا، بيض أبيض عبوة عدد 15 بيضة بسعر 79 جنيهًا، بيض أبيض عبوة عدد 6 بيضات بسعر 36.5 جنيه.

أسعار البيض الأحمر في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

أما أسعار البيض الأحمر في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، بلغ سعر عبوة بيض أحمر عدد 30 بيضة نحو 137.70 جنيه، عبوة بيض أحمر عدد 10 بيضات بسعر 56.90 جنيه، بيض أحمر عبوة عدد 6 بيضات بسعر 36.70 جنيه، عبوة بيض أحمر عدد 10 بيضات بسعر 56.90 جنيه، عبوة بيض أحمر عدد 18 بيضة بسعر 93.35 جنيه.