الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

انخفاض أسعار البيض اليوم، الشعبة توضح السبب

أسعار البيض في الأسواق،
أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم، انخفضت أسعار البيض اليوم في المزرعة بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، لتسجل كرتونة البيض الأبيض سعرا من 96 جنيهًا إلى 98 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 100 إلى 102 جنيه، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 109 إلى 110 جنيهات.

فلماذا انخفضت أسعار البيض في المزرعة بعد فترة استقرار دامت أسبوع، وما هي توقعات أسعار البيض في الفترة المقبلة؟

 

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

 

أسعار البيض ما بين الاستقرار والانخفاض خلال الشهر الجاري 

يقول سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن أسعار البيض تعد مستقرة في الأسواق منذ فترة، بل وانخفضت بعد عدة ارتفاعات قياسية شهدتها أسعار البيض خلال الشهور الماضية.

Advertisements

سعر كرتونة البيض لا يزيد عن 130 جنيهًا في المناطق الشعبية

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» أن أسعار كرتونة البيض في المناطق الشعبية لا تزيد عن 130 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أسعار البيض انخفضت اليوم لعدة أسباب منها قلة الطلاب على شراء البيض من قبل المواطنين، مع زيادة المعروض من البيض في الأسواق، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي جعل المنتجين يلجأون إلى تسويق البيض سريعًا خوفًا من فساده متأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

أسعار البيض ستواصل الاستقرار خلال أغسطس

وأضاف «السيد» أن أسعار البيض ستظل عند نفس المعدلات الحالية، ولن تشهد أي ارتفاعات خلال الشهر الجاري، بل من المتوقع أن تواصل  الاستقرار خلال الشهر الجاري ثم الانخفاض في شهر سبتمبر المقبل.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة ، فيتو

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار البيض في الأسواق، فضلًا عن سعر البيض في بورصة البيض، وأسعار كرتونة البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية: 

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم

استقرت الأسعار في بورصة البيض، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100 إلى 100.75 جنيه، أما كرتونة البيض الأحمر فتراوحت من 100 جنيه إلى 103 جنيهات.

أسعار البيض البلدي في الأسواق

عن أسعار البيض البلدي في الأسواق، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض بلدي نحو 130.4 جنيه، تراوحت سعر كرتونة  البيض بلدي من 115 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر البيضة البلدي نحو 4.6 جنيه،  ليبلغ أقل سعر للبيض البلدي نحو 3.5 جنيه للبيضة الواحدة مقابل 6 جنيهات أعلى سعر لها في الأسواق.

سعر البيض الأحمر في الأسواق

سعر البيض الأحمر في الأسواق، بلغ متوسط سعر كرتونة بيض أحمر نحو 120 جنيهًا، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 105 جنيهات إلى 140 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر البيضة الواحدة نحو 4.1 جنيه، ليتراوح سعر البيض الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات للبيضة الواحدة.

أسعار البيض الأحمر في الأسواق، فيتو

 أسعار البيض الأبيض في الأسواق

أما أسعار البيض الأبيض في الأسواق، بلغ متوسط سعر كرتونة بيض أبيض نحو 116 جنيهًا، لتتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 95 جنيهًا إلى 140 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر البيضة الواحدة نحو 4.1 جنيه، ليتراوح سعر البيض الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات للبيضة الواحدة.

أسعار البيض الأبيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وفي السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، بلغ سعر بيض أبيض عبوة عدد 10 بيضات بسعر 56 جنيهًا، بيض أبيض عبوة عدد 15 بيضة بسعر 79 جنيهًا، بيض أبيض عبوة عدد 6 بيضات بسعر 36.5 جنيه.

أسعار البيض الأحمر في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

أما أسعار البيض الأحمر في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، بلغ سعر عبوة بيض أحمر عدد 30 بيضة نحو 137.70 جنيه، عبوة بيض أحمر عدد 10 بيضات بسعر 56.90 جنيه، بيض أحمر عبوة عدد 6 بيضات بسعر 36.70 جنيه، عبوة بيض أحمر عدد 10 بيضات بسعر 56.90 جنيه، عبوة بيض أحمر عدد 18 بيضة بسعر 93.35 جنيه.

txt

تعرف على أنواع البيض، والفروقات السعرية بين الأحمر والأبيض

txt

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البيض اسعار البيض اليوم اسعار كرتونة البيض البيض الأبيض البيض الاحمر البيض اليوم الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بورصة البيض بورصة البيض اليوم رئيس شعبة الثروة الداجنة سعر البيض سعر كرتونة البيض كرتونة البيض الاحمر كرتونة البيض الابيض

مواد متعلقة

بورصة الدواجن العمومية، انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 16-4-2023 في الأسواق

أسعار الدواجن، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12-4-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن، ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن اليوم، تراجع أسعار الفراخ في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار الدواجن اليوم، تراجع أسعار الفراخ في السوق المحلي اليوم الأحد

شعبة البيض تحذر من انهيار الصناعة: مستلزمات الإنتاج اختفت وأسعار الأعلاف تواصل الارتفاع

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

رابطة الأندية تعلن محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري 2022-2023

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية