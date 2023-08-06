شعبة الثروة الداجنة بالجيزة توضح أسباب ارتفاع أسعار الدواجن وتوقعاتها المستقبلية

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق، ارتفاعًا من 4 إلى 7 جنيهات في الكيلو، ليصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 65 جنيهًا، ليكسر حاجز الـ 60 جنيهًا عقب فترة انخفاضات وارتفاعات في مستوى الـ 58 إلى 59 جنيهًا.

وشهدت الأسواق ارتفاع أسعار الدواجن بالرغم من انخفاض أسعار الذرة المستورد وأعلاف الصويا واستقرار سعر علف الدواجن، الأمر الذي جعل المواطنين يربطون بين الارتفاع المفاجئ للدواجن واتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارها برفع سعر الفائدة 1% أو 100 نقطة أساس، بأن هذه أول رد فعل للسوق على القرار.

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فهل كان ارتفاع أسعار الدواجن أحد تأثيرات رفع أسعار الفائدة، أم أنه ارتفاع ناتج عن أسباب في القطاع، وهل ستواصل أسعار الدواجن الارتفاع خلال الأيام المقبلة؟

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الدواجن ليس له علاقة برفع سعر الفائدة

يقول سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، ليس له علاقة من قريب أو بعيد بقرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري الخاص برفع سعر الفائدة.

قطاع الدواجن يتعامل بنظام الدفع الأجل وقرار المركزي ليس له تأثير مباشر

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ«فيتو» أن قرار البنك المركزي ليس له علاقة بقطاع الدواجن، وتأثيره ليس مباشر على القطاع، خاصة وأن قطاع الدواجن يعمل بنظام الدفع بالأجل فيما بينهم، وليس بالحصول على قروض أو تمويلات من البنوك، فضلًا عن أن البنك المركزي اتخذ قراره الخميس الماضي، ولم يمر وقت كافي حتى يؤثر القرار في أي قطاع.

أسباب رئيسية تؤثر في التحركات السعرية للدواجن في السوق

وتابع «السيد»: أن أهم الأسباب التي تؤثر في تحديد سعر الدواجن صعودًا وهبوطًا هي أسعار الأعلاف والعرض والطلب، فمع ارتفاع أسعار الأعلاف ارتفعت سعر الفراخ لمعدلات كبيرة، ومع انخفاضها عادت لأسعار لانخفاض، فضلًا عن القوة الشرائية للمواطنين وهل تتناسب مع الكميات المعروضة والمنتجة من الدواجن.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، فيتو

زيادة القوة الشرائية خاصة من المصيفين السبب في ارتفاع أسعار الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الدواجن ارتفعت في الأسواق ما بين 4 و7 جنيهات، نتيجة مباشرة لزيادة القوة الشرائية من قبل المواطنين، خاصة مع فترة المصايف التي يزيد فيها الطلب على الدواجن، إذ تفضل السيدات شراء الدواجن واستخدامها في الوجبات الرئيسية مثل البانيه.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية

وتابع: أن الدواجن مرت بفترة ركود بعد عيد الأضحى حتى أن أسعار الدواجن انخفضت لتصل إلى سعر 50 جنيهًا في المزرعة، وذلك بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء الدواجن مع وجود مخزون من اللحوم الحمراء التي تم تخزينها من الأضاحي، وعليه لم يكن هناك قوة شرائية على الدواجن.

زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق مع ارتفاع درجات الحرارة

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أرغمت منتجي الدواجن على بيع الفراخ عند أوان قليلة لا تزيد عن 1750 جرامًا، وذلك خوفًا من نفوق الطيور مع ارتفاعات درجات الحرارة، فزاد المعروض من الدواجن في الأسواق وانخفض السعر.

أسعار الدواجن في الأسواق، فيتو

خسائر منتجي الدواجن زادت مع زيادة المعروض وانخفاض الأسعار

وأضاف «السيد» أن الدواجن خلال الفترة التي كانت تباع فيها بسعر 50 جنيهًا، كان تكلفة إنتاج الدواجن تتراوح ما بين 56 جنيهًا و58 جنيهًا، التي معها تكبد المنتجين خسائر كبيرة مع طرح الدواجن في الأسواق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع زيادة القوة الشرائية بدأت الأسعار ترتفع لمعدلات طبيعية ومناسبة لتكلفة إنتاج الدواجن.

توقعات باستقرار أسعار الدواجن حتى بداية سبتمبر المقبل

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، أن تظل الدواجن عند معدلات 64 و65 جنيهًا، وأن تستقر عند هذا السعر في المزرعة دون ارتفاعات حتى بداية شهر سبتمبر المقبل.

توقعات باستقرار أسعار البيض في الأسواق

وأشار «السيد» أن أسعار البيض أيضًا مستقرة في الأسواق، وستظل عند مستوياتها المستقرة خلال هذا الشهر، إذ يبلغ سعر كرتونة البيض نحو 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء في المزرعة

يشار إلى أن كيلو الفراخ البيضاء سجلت سعر من 65 إلى 65 جنيهًا في المزرعة، وعن أسعار الدواجن الحمراء والساسو تراوحت من سعر 92 إلى 95 جنيهًا.