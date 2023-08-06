انخفاض أسعار الدواجن والبيض وارتفاع الكتاكيت في الأسواق

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 6-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 4 جنيهات في المزرعة اليوم، بالتزامن مع انخفاض أسعار البيض بنحو جنيهين عن سعره السابق، مقابل ارتفاع أسعار الكتاكيت من 50 قرشًا إلى 2.50 جنيه، مع استقرار سعر الأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الأحد

وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الأحد، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 60 إلى 61 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره أمس، وانخفضت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 93 إلى 94 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأحد

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الأحد، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 66.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 105.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 75 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الأحد

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الأحد، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 96 جنيهًا إلى 98 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره أمس، كرتونة البيض الأحمر من 100 إلى 102 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 109 إلى 110 جنيهات.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الأحد

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الأحد، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100 إلى 100.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 100 جنيه إلى 103 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الأعلاف اليوم الأحد، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14700 جنيه، ذرة أوكراني نحو 13500 جنيه، صويا 44% بسعر 28500 جنيه، صويا 46% بسعر 29500 جنيه، كسب صويا بسعر 29500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 23 ألف جنيه، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22850 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22950 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 9.5 إلى 14.75 جنيه، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 9 جنيهات إلى 9.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 4.75 جنيه إلى 5.25 جنيه.

سجل كتكوت جيل ثاني سعر من 7.75 إلى 8.75 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من9 جنيهات إلى 10 جنيهات، كتكوت هجين من 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 8.25 إلى 9.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، سجل كتكوت أربو سعر 11.5 جنيه، كتكوت روص من 11 إلى 12.25 جنيه، كتكوت كب بسعر 11 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 14 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 15 جنيهًا.