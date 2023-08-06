المشدد 7 سنوات لمتهمين بالتزوير والاستيلاء على قطعة أرض بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، والاستيلاء على قطعة أرض دون وجه حق وبيعها بعقد مزور بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من تاجر يفيد بالنصب عليه في مبلغ مالي من قبل شخصين مقابل بيع قطعة أرض وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (توكيل مزور لبيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية و3 هواتف محمولة “بفحصهم تبين إحتوائها على أدلة تشير إلى نشاطهم الإجرامى”)



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بإرتكابهم وقايع النصب والتزوير بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات