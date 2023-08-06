وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

توفي اليوم الأحد، المهرج الأمريكي والفكاهي، دجانجو إدواردز، في مدينة برشلونة بعد معاناته مع السرطان عن عمر يناهز 73 عامًا.

وولد المهرج الأمريكي في عام 1950 في ديترويت، وبدأ العمل كمهرج في السبعينات، لينتقل بعدها إلى أوروبا حيث حقق شهرة واسعة النطاق في فرنسا مع تأديته عروضًا على مسرح «لو سبلانديد» لمدة تسعة أشهر بين عامَي 1987 و1988.

كما عُرف بمداخلاته الفكاهيّة الملفتة بخروجها عن المألوف في أحد أشهر البرامج التلفزيونية الفرنسية على قناة «كانال+» وهو «نول بارايور» الذي كان يقدمه أنطوان دو كون.

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وأسس حركة المهرج الجديد، وفي العام 2009 أنشأ معهدًا مخصصًا لهذا النشاط في برشلونة حيث كان يعيش مع زوجته كريستي غاربو.

وكان إدواردز انتهى من تأليف كتاب بعنوان The» «Clown's Bible، وفقًا لما ذكرته ملحقته الإعلامية كلير جونتو.