السبت 05 أغسطس 2023
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منوعات

تجمع ترفيهي في أمريكا يتحول إلى ساحة صراع

تجمع ترفيهي في أمريكا،
تجمع ترفيهي في أمريكا، فيتو

في واقعة مثيرة شهدتها مدينة نيويورك الأمريكية، دعا أحد المؤثرين عبر الشبكات الاجتماعية  لتجمع مفاجئ ضم حوالى ألفي شاب، سرعان ما تحول إلى أعمال عنف في الشوارع أوقعت إصابات.


تجمع ترفيهي في أمريكا يتحول لاشتباكات 


وقالت  الشرطة الأمريكية،  إن  القصة بدأت  بدعوة وجهها عبر إنستجرام المؤثر الأمريكي كاي سينات البالغ 21 عامًا، طلب فيها من متابعيه مقابلته في جنوب مانهاتن، حيث قال إنه سيوزع على الحاضرين خلال بث مباشر هدايا مختلفة، بينها خصوصًا أجهزة "بلاي ستايشن 5".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن ألاف الشباب استجابو للدعوة، والذين لا يقل عددهم عن ألفين بحسب التلفزيون الأمريكي، وتجمعوا بسرعة كبيرة في منطقة يونيون سكوير، جنوب جزيرة مانهاتن، على أمل رؤية نجمهم كاي سينات، الذي لديه ملايين المتابعين على قناته عبر "تويتش" وحساباته على يوتيوب وإنستغرام والشبكات الاجتماعية.

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وبشكل مفاجأ بدأ الشباب في إلقاء مقذوفات من موقع قريب، مستهدفين أشخاصًا آخرين وعناصر الشرطة الذين انتشروا بسرعة بأعداد كبيرة.

كما أظهرت لقطات عرضتها قنوات التلفزيون أفرادًا يحيطون بالسيارات ويعيقون حركتها ويصعدون إلى سقف سيارة دفع رباعي سوداء.
وقال رئيس شرطة مدينة نيويورك الحالي جيفري مادري، خلال إيجاز صحفي مقتضب من الحي: "رأيت شخصيًا شبانًا يمشون والدم ينزف من رأسهم ووجهم، ورأيت شبانًا يتعرضون لنوبات هلع وقلق وربو (...) كان الوضع خارجًا عن السيطرة".

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